E o inverno finalmente começou. Apesar de o frio tradicionalmente chegar um pouco antes da data oficial de início da nova estação, apenas na manhã desta quarta-feira (21), precisamente às 11h58, é que oficialmente o inverno começa.

Muita gente aqui de Curitiba adora a estação, mas outro tanto não suporta os dias frios. Trabalhar, estudar, brincar e treinar nos dias em que as temperaturas estão abaixo dos 10°C são desafios que precisam ser encarados por todos nós.

Apesar de tornar algumas tarefas mais difíceis, o frio nos traz a oportunidade de, por exemplo, estreitar laços familiares ou mesmo fortalecer amizades. Isto porque apesar de criar uma “barreira” para algumas atividades, o frio nos oferece outras opções de programas para curtir junto com aqueles que amamos.

A Tribuna lista algumas atividades para fazer em família nos dias frios:

Jogos de mesa

Foto: Pixabay

Reúna a família em torno de uma mesa e divirtam-se com jogos de tabuleiro. Jogos como banco imobiliário, jogo da vida, war, catan, uno e outros jogos com baralho podem proporcionar momentos divertidos e interativos.

Maratona de filmes e séries

Foto: Freepik

Escolham uma série de filmes que todos gostem e organizem uma maratona. Preparem algumas pipocas, bebidas quentes e aconcheguem-se no sofá para curtir os filmes juntos. Além de filmes, é uma boa chance para maratonar séries.

Cozinhar em família ou com amigos

Foto: Freepik

Que tal escolher uma receita que todos queiram experimentar (ou que adorem) e prepará-la juntos. Envolver todos na cozinha é uma ótima maneira de passar o tempo, além de ser divertido e saboroso.

Vídeo game

Foto: Pexels

Visto como vilão por muitos pais, o vídeo game oferece uma enorme variedade de jogos, muitos deles voltados à diversão coletiva. Se a sua família gosta de jogos eletrônicos, dediquem um dia para jogar em conjunto algum jogo multiplayer.

Atividades artísticas

Foto: Pexels

Realizem atividades criativas, como pintura, desenho, escultura ou artesanato. Coloquem a imaginação em prática e divirtam-se criando obras de arte em conjunto.

E se tiver coragem…

Foto: Pexels

Verifique se há museus ou exposições interessantes na sua região. Esses locais são ótimos para se visitar em dias frios, pois são ambientes fechados e oferecem uma oportunidade de aprendizado e diversão em família. Caso estejam dispostos a enfrentar o frio, façam um passeio ao ar livre. Aproveitem para caminhar em parques, visitar uma fazenda ou desfrutar de uma paisagem bonita em meio à natureza.

Lembre-se de adaptar as atividades de acordo com as preferências e idades dos membros da família. O importante é passar tempo juntos, criar memórias e fortalecer os laços familiares.

E não esqueça dos gorros, luvas e a japona, é claro. Boa diversão!

