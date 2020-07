A Santa Casa de Curitiba, um dos hospitais da linha de frente no atendimento a pacientes com o novo coronavírus, registrou um aumento considerável nos leitos e na demanda por tratamento das consequências da covid-19. Para conseguir absorver o aumento nos custos, lançou a campanha Santa Casa a Favor da Vida, que tem por objetivo arrecadar fundos para custear exclusivamente o tratamento da doença.

Depois da abertura de um novo hospital especializado para tratar a covid-19 no antigo Instituto de Medicina (o espaço será administrado também pela Santa Casa), os leitos sob os cuidados da instituição saltaram dos 20 para os 130 leitos, todos exclusivos SUS para o atendimento à doença.

O objetivo da campanha é arrecadar R$ 3 milhões para a compra de EPIs, equipamentos e insumos, como álcool gel, além de intensificar os procedimentos de assepsia de leitos, enxovais e roupas usadas pelos profissionais.

Como doar?

Para ajudar a Santa Casa na Campanha Santa Casa a Favor da Vida é simples. Pelo link http://santacasacuritiba.com.br/santacasaafavordavida/ é possível entrar em uma aba descrita como “Doação” em que o participante escolhe como prefere contribuir: pelo Botão Pagseguro, Paypal, conta bancária do Bradesco ou cartão de crédito.

Podem doar pessoas físicas e jurídicas e não há valores fixos para a doação. Qualquer quantia é bem-vinda.

O telefone do setor de captação de recursos da Santa Casa é (41) 3271-5721 ou celular / WhatsApp (41) 99177-6299. O email é doesantacasa@santacasacuritiba.com.br.

A conta para depósito é

Banco: Bradesco (237). Agência: 3645

Conta corrente: 6156-5

CNPJ: 76.613.835/0001-89

Razão Social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba

Apoio importante

Até o momento, com ajuda de empresas, desde abril, quase metade deste valor já foi arrecadado. Com essa grana foi possível adquirir novos respiradores e monitores cardíacos e inaugurar uma nova UTI com 10 leitos.

O LIDE Paraná (Grupo de Líderes Empresariais), é um dos apoiadores da campanha e teve participação determinante na verba arrecadada até agora. Agora, empresários e outros representantes de segmentos da sociedade também podem contribuir neste momento.

Para a presidente do Lide Paraná, Heloisa Garrett, “É fundamental que as empresas e a comunidade ajudem nesta situação emergencial. Vemos que os casos são crescentes e os insumos não estão sendo suficientes. Como entidade estamos mobilizados para levantar recursos para que a Santa Casa consiga atender todos os seus pacientes, sem faltar nenhum insumo”, destaca.

Novo hospital

A Santa Casa assumiu neste mês de julho a gestão (em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba) do novo hospital especializado no Alto da XV. Nesta unidade, estão em funcionamento 110 leitos, sendo 60 de enfermaria e 50 de UTI, todos para pacientes do SUS.

Segundo o diretor-geral da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, Eduardo Otoni, a estimativa é de que em apenas um trimestre mais de 1.000 pacientes sejam assistidos na nova unidade. “Estruturamos o antigo Instituto de Medicina, que possui mais de 3,2 mil m2 de área construída, para atender em média 340 pacientes/mês. Foi um trabalho árduo e rápido, já que a necessidade de abertura desses leitos era urgente devido ao aumento de novos casos de covid nas últimas semanas”, destaca o diretor.

