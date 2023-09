Samba do Fundo de Quintal invade palco do Teatro Guaíra

O samba e o pagode serão a trilha sonora desta quinta-feira (28) no Teatro Guaíra. O grupo Fundo de Quintal vai apresentar “45 Anos de Sucesso – A Nata do Samba Brasileiro” no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), às 21 horas.

+ Leia mais: Chef de Curitiba eleita a melhor da América Latina é jurada em reality culinário na TV

O grupo de samba brasileiro foi formado no Rio de Janeiro na década de 1970, a partir das rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos. Agremiação criada por Bira Presidente, Ubirany e Sereno em 1961, o Fundo de Quintal tornou-se ao longo dos anos uma das maiores referências do gênero, em especial no pagode, vertente a qual o grupo se tornou o seu grande paradigma.

A vitalidade e a longevidade do Fundo de Quintal têm receita simples: generosidade musical. O grupo também foi berço de Jorge Aragão, Sombrinha, Almir Guineto, Arlindo Cruz, Walter Sete Cordas, Cleber Augusto, Neoci, Mario Sérgio, Ronaldinho e Ubirany.

+ Veja mais: Praça de Curitiba virou lixão? Denúncia tem 10 meses e problema continua

Na internet, o grupo tem mais de 154 milhões de visualizações em seu canal de YouTube, além de mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e 300 mil fãs na Deezer.

O Grupo Fundo de Quintal é uma união de sambistas com personalidades distintas e independentes, que no palco formam a principal referência do gênero no País.

Os ingressos estão disponíveis no Disk Ingressos.