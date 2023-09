Manu Buffara não para! A chef curitibana eleita a melhor da América Latina em 2022 estreia na televisão nesta terça-feira (26), na sexta temporada do reality culinário “The Taste Brasil”. Ao lado de Manu Ferraz, chef do restaurante Baianeira, em São Paulo, Manu se junta ao time de chefs mentores e jurados do programa, competindo com os veteranos Claude Troisgros e Felipe Bronze na busca por um sabor surpreendente e único entre os participantes, provando apenas uma colherada de seus pratos.

LEIA MAIS – Terminal Guadalupe é novela da vida real no Centro de Curitiba; comércios, problemas e muitas histórias

A nova temporada do reality terá dez episódios, nos quais os quatro chefs selecionam competidores às cegas e montam um time com quatro cozinheiros cada. A cada programa, os participantes são desafiados a apresentar o melhor sabor em apenas uma colher, e os mentores devem ser criteriosos na decisão de salvar ou não algum cozinheiro da eliminação.

LEIA AINDA – Restaurantes ao ar livre em Curitiba: 7 dicas para aproveitar o calor

“O ‘The Taste Brasil’ é, antes de tudo, sobre sabor. Quando chega aquela colher para você provar, você não sabe quem cozinhou, não existe um storytelling. É sobre o sabor e ponto final”, define Manu Buffara. Acostumada ao ritmo acelerado da cozinha, a chef conta que a experiência na televisão foi intensa: foram 15 dias de trabalho, cada um com 12 horas de gravações. Apesar de terem sido pouco mais de duas semanas, a chef diz que foi tempo suficiente para fazer bons amigos dentro da equipe, como os parceiros de estúdio e a diretora do programa, Rachel Jane.

VIU ESSA? Paranaense de 14 anos liderava quadrilha de hackers que tinha senhas de 20 milhões de logins

A sexta temporada do “The Taste Brasil” estreia nesta terça-feira (26), com novos episódios sempre às terças e quintas-feiras, às 18 horas no Globoplay e às 22 horas no GNT. Todos os tutoriais e detalhes dos pratos apresentados no programa ficam disponíveis no site e no aplicativo Receitas.

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes