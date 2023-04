Roberto Carlos volta aos palcos de Curitiba após quatro anos

Fãs curitibanos já podem comemorar. Dia 9 de maio é a data de matar as saudades do Rei Roberto Carlos. O cantor, que completa 82 anos no próximo dia 19, vem à capital para um show no Teatro Positivo, depois de quatro anos sem se apresentar em Curitiba. A apresentação faz parte das comemorações dos 330 anos da cidade.

O sol traz os versos românticos durante a maior parte do espetáculo, e músicas consagradas como “Emoções”, “Além do Horizonte”, “Detalhes”, “Nossa Senhora”, “Esse Cara Sou Eu”, “Amigo”, entre outras. Após um período de mais de dois anos sem fazer shows, devido a pandemia, Roberto Carlos voltou aos palcos em julho do ano passado e segue em grande ritmo, tendo se apresentado no México e em um cruzeiro em alto mar. A última apresentação em Curitiba ocorreu no fim de 2019.

Quem não quiser perder a chance de ver este ícone da música brasileira, deve ficar de olho, mais informações sobre a venda de ingressos serão divulgadas em breve.

A produção é do grupo RC e da curitibana Cult! Produções.

