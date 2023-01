No último dia do ano o que todo mundo quer é um lugar sob medida para passar a virada. E para quem optar por uma ceia fora de casa, vários estabelecimentos gastronômicos de Curitiba estão de portas abertas com opções de jantar e eventos para todos os gostos. Confira:

Hard Rock Cafe

No Hard Rock Cafe Curitiba, a festa é all inclusive e começa às 20h. O evento traz um mix de atrações incluindo ceia especial com antepastos, pratos principais e sobremesas, seleção de drinks, decoração temática, bandas ao vivo e espaço kids.

O buffet inclui uma mesa de frios e também pratos quentes como bacalhau à valentina, lombo lardeado e moqueca de camarão. Uma mesa de sobremesas também estará à disposição com tiramisu, cheesecake desconstruída com goiabada e mousse de chocolate branco.

Para beber sangria, gin tônica, jack’n coke, caipirinhas, chopp Heineken e Amstel, suco de laranja e uva, refrigerantes e água.

O Hard Rock Cafe Curitiba fica na Rua Buenos Aires, número 50, no bairro Batel. Mais informações pelo telefone (41) 3091-6060

NH Curitiba The Five

O NH Curitiba The Five promove Festa de Revéillon 2023 no Restaurante Trinitas com cardápio especial, drinks exclusivos, vinhos e espumantes, em uma celebração com diversas atrações.

O cardápio assinado pelo chef Silvonei Sousa traz mais de 25 opções – desde mesa de antepastos, pratos principais, variedade de sobremesas gourmet, até cafés especiais.

No open bar, os convidados terão opções de vinhos branco e tinto, gin tônica, caipirinhas de frutas variadas e bebidas sem álcool. Também está incluso no pacote um brinde com espumante brut para todos os convidados.

Os ingressos estão à venda e custam a partir de R$ 590 + 10% por pessoa. Crianças de até 3 anos não pagam; entre 4 e 7 anos a entrada custa R$ 130 + 10%. Menores entre 8 e 12 anos, o valor é de R$ 150 + 10%. Veja mais no Instagram!

Madá Pizza & Vinho

O restaurante Madá Pizza & Vinho, comandado pelo chef Beto Madalosso, prepara uma noite especial para a virada do ano. A programação de Réveillon, limitada para 160 pessoas, inclui jantar completo, bebidas com e sem álcool e espaço ao ar livre para celebrar a chegada de 2023.

Os ingressos custam R$ 240 + 10% por pessoa, crianças até 6 anos não pagam e crianças de 6 e 15 anos pagam meia. O Madá Pizza & Vinho fica na Rua Saldanha Marinho, 1230, no Centro. Informações e reservas pelo WhatsApp: (41) 99561-7213.

Carlo Ristorante

O Carlo Ristorante prepara uma programação de Réveillon num formato intimista que conta com DJ ao vivo, jantar especial e drinks.

O cardápio conta com variada opção de saladas e antepastos, pratos principais e sobremesas. Os ingressos custam R$ 650 por pessoa. Crianças até 6 anos não pagam e de 6 e 12 anos pagam meia. O Carlo Ristorante fica na Av. Iguaçu, 2820, Água Verde. Informações e reservas pelo WhatsApp: (41) 98418-0130.

Zapata Mexican Bar

No Zapata Mexican Bar do Centro Cívico a festa começa às 20h do dia 31 de dezembro com direito a ceia temática, decoração especial, fogos ecológicos (sem barulho mas com muito brilho) e a presença de Los Mariachis. As reservas são limitadas e já estão à venda por R$ 350 por pessoa (incluindo ceia mexicana e open bar com importados).

A ceia será servida no formato degustação, na mesa do cliente, com sequência de pratos. O menu inclui receitas que são sucesso no Zapata. No Open Bar, os clientes podem escolher entre chopp Brahma, cerveja Original, vinhos chilenos, whisky Red Label, Campari e o drink Sex on the Beach, além de sucos e refrigerantes. Reservas e informações pelo Whatsapp: (41) 9281-1590.

Refugio Patagonia

Para os apreciadores da cultura cervejeira e dos cortes defumados argentinos, a dica é o “Reveillon no Refugio”, que está em sua segunda edição. A celebração conta com discotecagem do DJ MCO, reunindo grandes sucessos do pop, rock e hip-hop.

Na gastronomia, opções de tábuas de carne, pizzas e hambúrgueres preparados na parrilla, assim como empanadas, porções e sobremesas. Para beber, o destaque fica para os rótulos da Cerveza Patagonia.

Os ingressos estão disponíveis pelo site com valores a partir de R$70. O Refugio Patagonia Curitiba fica localizado na Rua Itupava, 1498, no bairro Alto da XV. Veja mais no Instagram!

Lellis Trattoria

A Lellis Trattoria preparou pratos especiais para o jantar do dia 31 e almoço do dia 01 de janeiro. Entre as sugestões da casa para a ceia, estão o Leitão à Pururuca, que serve duas pessoas e acompanha arroz, farova e batata frita. R$ 220,00.

A Lellis Trattoria também conta com o serviço de delivery para as duas datas. As encomendas devem ser realizadas com pelo menos um dia de antecedência pelos telefones (41) 3242-9320 e (41) 3244-7943. Veja mais no Instagram!

Qoya e Suryaa

O Réveillon no Qoya tem início às 20 horas do dia 31 de dezembro, no Centro de Convenções Paraná. Além de música ao vivo, um telão exibirá shows de fogos de artifício na virada. O evento conta com Espaço Kids, buffet infantil e recreação para crianças a partir de 5 anos e menores acompanhados por um adulto.

No Suryaa Curio Collection by Hilton, são dois eventos exclusivos. A partir das 21 horas será servida a ceia no Lounge e Deck do restaurante Koré. A seguir, às 22 horas, o DJ inaugura a pista de dança da festa do rooftop, que contará com vinhos e Cava Espanhola para o brinde. A festa também terá transmissão de fogos de artifício.

O cardápio de Réveillon no Qoya e no Suryaa é inspirado no melhor da gastronomia de produto e preparado especialmente para a ocasião. Além do farto e saboroso antepasto e boulangerie, o cardápio terá destaques como frutos do mar ao vinho branco, cordeiro assado com legumes e massa fresca e carré de porco moura ao molho de frutas vermelhas. A sobremesa terá sucessos do restaurante Koré como o cheesecake de erva mate. As reservas podem ser feitas por meio do atendimento do Qoya Hotel Curitiba e do Suryaa Curio Collection by Hilton. Veja mais no Instagram!

Ile de France

O tradicional restaurante francês abre para o Réveillon. No cardápio estão alguns pratos consagrados como Vol au Vent de Crevettes (massa folhada com molho cremoso de camarões), Steak au Poivre (filé com molho de pimenta do reino), Strogonoff de Filet e de Crevettes (strogonoff de mignon e de camarão – também na opção sem lactose) e Crepes Suzette (crepes flambados com Cointreau à frente do cliente servido com sorvete).

Todo o cardápio estará disponível tanto no salão como no delivery. Reservas e delivery pelo Whatsapp: (41) 3223-9962. O Ile de France fica na Avenida Batel, 1550, Espace 4. Veja mais no Instagram

Nayme

Para quem procura uma ceia típica árabe, o restaurante Nayme vai estar de portas abertas para a ceia de Réveillon e almoço do dia 01 de janeiro. No cardápio, sfiha, quibe, hommus, coalhada, babaghanouj, arroz de aletria, kafta, entre outros preparos típicos. O Nayme fica na rua Coronel Dulcidio, 572. Veja mais no Instagram.

Curry Pasta

Para o Réveillom deste ano o restaurante Curry Pasta vai atender em dois horários: das 18h30 às 20h30 e das 21h até 0h. O cardápio inclui tábua de frios, polenta cremosa com ragu de cogumelos, pasta de trufas negras e queijo grana, além de duas opções de pratos principais: peru ou cogumelos. Para encerrar, brownie de chocolate com especiarias brasileiras, calda de chocolate, castanha de caju e sorvete de creme.

O valor do jantar é R$300 por pessoa mais taxa de serviço, e inclui refrigerantes e água, além de uma taça de espumante de boas-vindas. Crianças até 8 anos pagam 50% do valor. O Curry Pasta fica na Avenida Manoel Ribas, 750 – Mercês. Reservas pelo site.

Grand Mercure Curitiba Rayon

O Grand Mercure Curitiba Rayon está com uma programação especial para a comemoração do Ano Novo. O hotel oferece, das 20h às 1h30, um saboroso buffet com mesa de antepastos, pratos principais e sobremesas. Além de softs drinks, espumante, cerveja e vinho branco e tinto para brindar o novo ano.

O Grand Mercure Curitiba Rayon também vai contar com pista de dança, banda ao vivo, bar exclusivo, cabine de fotos e decoração especial. O valor por pessoa é de R$660 para adultos e R$330 para crianças de seis a 12 anos. Os menores de seis anos não precisam pagar, é cortesia do hotel. As reservas podem ser feitas pelo telefone 41 3151-9973 ou pelo e-mail hb8p5-sl2@accor.com.

Bourbon Curitiba Convention Hotel

O Bourbon preparou momentos exclusivos para o Réveillon. No dia 31, a festa ocorre das 21h às 02h30. No cardápio, destaque paraa as estações de queijos, charcutarias e pães, culinária oriental, frutos do mar como lagosta na manteiga de garrafa e um buffet quente refinado com pernil de cordeiro ao velouté de hortelã e alecrim, paella, arroz com frutas secas, sopa de lentilha com especiarias defumadas, entre outros.

As bebidas incluem água, refrigerante, suco, cerveja, vinho branco, vinho tinto e espumante. O jantar custa R$690 . Valet service é cortesia. Reservas pelo telefone:(41) 99932-9240.

