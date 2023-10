A música sempre fez parte da vida de Marcos Fernandes de Omena, conhecido nacionalmente como Dexter – nome que pegou emprestado de um dos filhos de Martin Luther King. Adotado ainda bebê, cresceu na favela do Calux, em São Bernardo do Campo (SP), onde, na adolescência, conheceu os bailes. Com 17 anos, começou a conhecer e vivenciar o rap e, de lá para cá, muita coisa aconteceu – mas o espírito combativo do rapper, conhecido como Oitavo Anjo, não mudou.

Ele se apresenta no sábado, 28 de outubro, no CWB Hall. O evento vai contar também com BangStars, DexSul, DJ MCO e Faveme Clan.

LEIA TAMBÉM:

>> Fátima Bernardes e Marcos Mion são confirmados no SBT! Saiba em que atração

>> Concurso na Grande Curitiba tem 20 vagas e inscrição com preço “camarada”

Os ingressos para o evento estão à venda pela plataforma Bilheto, a partir de R$ 50 reais mais taxa, no sistema meia-entrada para todos, oferecido para alguns shows da casa.

Sobre Dexter, o Oitavo Anjo

Ainda em 1990, Marcos criou o Snake Boys, seu primeiro grupo de rap, que ficou bastante conhecido na região do ABC paulista. Em 1991 adotou o apelido de Dexter – que além de ser o nome de um dos filhos de Luther King, significa “correto, direito, sagaz, esperto e ligeiro”.

Em 1993, o Snake Boys participou da coletânea Projeto Rap Brasil Volume 1, com a música “Animais Irracionais”, sobre o massacre do Carandiru. Logo o grupo adotou o nome de Tribunal Popular, focando mais em questões sociais.

“Exilado”, como diz o rapper, na Casa de Detenção de São Paulo, em janeiro de 1998, Dexter conhece, no presídio, o Projeto Talentos Aprisionados, de Sophia Bizilliat, por meio do qual pôde mostrar seu trabalho com as músicas “Saudades Mil” e “Oitavo Anjo”. É quando surge o grupo 509-E, batizado com os números e letra que identificavam a cela onde viviam Dexter e outro integrante do grupo – Afro-X.

Dexter, através de seus contatos, organiza um time de produtores que viabiliza o primeiro CD do grupo, Provérbios 13. Ao lado de Mano Brown, Edi Rock, DJ Hum, Mv Bill, Dj Luciano, DJ Zé Gonzáles e outros amigos, o primeiro CD do 509-E foi produzido e alcançou o sucesso, com vários prêmios e recordes de vendas.

Em carreira solo a partir de 2005, Dexter alcançou grandes feitos, como o prêmio de “Melhor Álbum do Ano” pelo prêmio Hutúz RJ. Em 2011, Dexter finalmente reconquista sua liberdade. De lá para cá, possui uma carreira ativa como rapper, ator e empresário, tendo criado sua produtora, a 8º Anjo Produções Fonográficas.

Sobre a CWB Hall

A CWB Hall reinaugurou em 2023 em um novo espaço, maior e com estrutura diferenciada, para receber grandes shows na cidade. Com camarotes, mezanino e um palco com visão privilegiada para quem estiver em qualquer ponto da casa, a CWB Hall agora se firma como o novo palco da música em Curitiba.

Serviço

Dexter no CWB Hall

28 de outubro | Sábado

Ingressos: https://www.bilheto.com.br/comprar/1776/dexter

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 4142 – Curitiba – PR

Abertura das portas: 20h00

Classificação: 18 anos.

Você já viu essas??

Muita água!!! Impressionante!! Parque queridinho de Curitiba está irreconhecível com tanta água! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? O melhor empadão de Curitiba? Provamos! Veja nossas considerações