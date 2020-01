Os freis capuchinhos da Igreja Nossa Senhora das Mercês em Curitiba estão de plantão nesta sexta-feira (3) para a tradicional bênção dos veículos, que acontece na paróquia desde 1957. A expectativa é de que 12 mil veículos passem pela igreja na Avenida Manoel Ribas, no bairro Mercês. A bênção começou às 5h30 e vai até às 21h desta sexta Neste ano a previsão aponta que a bênção será sem chuva.

Neste ano, 55 freis do Brasil inteiro e até do exterior participam da bênção. Além dos religiosos brasileiros, freis da Argentina e Paraguai também estão abençoando os veículos. Para ter o veículo abençoado basta chegar nos arredores da Igreja dos Capuchinhos e entrar nas filas. Três equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) organizam o trânsito.

“A expectativa é chegar a 12 mil veículos abençoados. Normalmente temos média de 10 mil veículos, mas já chegamos a 14 mil”, explica o frei Rivaldo Vieira, um dos organizadores da bênção.

BÊNÇÃO DOS CAPUCHINHOS – Freis fazem a tradicional bênção de veículos na Paróquia Nossa Senhora das Mercês em Curitiba. Tradicional curitibana tem 63 anos e vai até as 21h desta sexta-feira (3). Posted by Tribuna do Paraná on Friday, January 3, 2020

O frei Rivaldo explica que a tradição começou na verdade em 1952, com a festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e viajantes, cuja data é comemorada em julho. “Por cinco anos a bênção foi em julho, mas em 1957 ela veio para a igreja das Mercês e para esta data para que os fiéis já comecem o ano abençoados”, explica o frei.

O aposentado Pedro Laertes, de 73 anos, não perde a bênção há 46 anos. Todo começo do ano, ele está lá com seu Fusca ano 1974. “Sou o primeiro e único dono desse Fusca”, ressalta o aposentado. “Todo começo do ano o Fusca passa aqui, desde 1974”, ressalta seu Pedro.

Outra fiel que sempre passa na igreja das Mercês é a técnica de enfermagem Gisele Cristina da Silva, de 37 anos. Antes de ela ir com os filhos abençoar o carro, o marido já havia passado na igreja. “É importante ter essa bênção pra já começar o ano com o pé direito”, enfatiza.

Quem for na bênção também pode ajudar. Voluntários estão vendendo uma oração, cujo dinheiro vai todo para a paróquia. “Essa é a primeira ação solidária que a gente sempre presta no ano”, afirma o metalúrgico Idelfonso Macedo, um dos líderes de um grupo escoteiro de Piraquara, na região metropolitana, que ajuda na venda dos panfletos com a oração.

A bênção dos Capuchinhos desta sexta-feira é para veículos e motoristas. No dia de São Francisco de Assis, festejado em 4 de outubro, a bênção dos Capuchinhos é para animais. Porém, nada impede que as famílias cheguem com seus veículos e também seus animais de estimação.

Atenção ao trânsito!

O grande movimento de veículos no local pode causar complicações no trânsito. Porém, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) orientam os motoristas.

Bênção dos Capuchinhos em Curitiba

A bênção dos Capuchinhos acontece nesta sexta-feira (03) até às 21h, na Igreja dos Capuchinhos, na Avenida Manoel Ribas, 966, nas Mercês.