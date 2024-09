Prudente Cultural movimenta o Centro de Curitiba neste sábado

O sábado (14) vai ser de festa no Centro de Curitiba. A primeira edição da “Prudente Cultural” vai ter atrações para toda a família com shows, gastronomia, feira de artesanato e atividades para crianças. O evento começou às 10 horas e seguirá na Alameda Prudente de Moraes, no trecho entre a Augusto Stellfeld e a Saldanha Marinho até às 20 horas

A ideia é reunir vários bares e restaurantes da região com um palco montado especialmente para o evento com música brasileira. Um dos destaques é a apresentação do Grupo Mulheres no Choro, às 16h. No repertório, sucessos de compositoras como Chiquinha Gonzaga, Luciana Rabllo, Tia Amélia, entre outros.

Às 18h, é a vez do DJ Gil Preto com um set que proporciona uma viagem musical a todos os cantos do Brasil, combinando ritmos regionais com clássicas músicas de samba de raiz, tropicália, carimbó, soul music e rock nacional.

A Prudente Cultural é resultado da iniciativa de um grupo de comerciantes do polo gastronômico da Alameda como o Canto, Caramelo, Carmel’s, Enna, Janela Bar, Jataí, Louis Philippe, Operária, Ottro Rolê, Seu Prudente e WIP.

Melhorias na Prudente

A Prudente de Morais passou por obras ano passado e virou ponto tradicional de bares, restaurantes e cafés. A requalificação alcançou três quadras, entre a Alameda Dr. Carlos de Carvalho até a Rua Professor Fernando Moreira, totalizando 2.300 m² metros de calçada e 420 metros de pavimento.

O pavimento da via também foi revitalizado, com o uso de paralelepípedos reaproveitados, preservando a identidade histórica da rua. Essa escolha, além de conferir charme à via, contribuiu para diminuir a velocidade do tráfego e transformar a rua em um espaço compartilhado entre diferentes modais de transporte.