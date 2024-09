Venda de umidificadores cresce 60 vezes em Curitiba

O tempo seco e as queimadas que assolam parte do Brasil, em especial a região Centro-Oeste, deixaram a qualidade do ar terrível em Curitiba e em várias cidades. A condição insalubre do clima fez com que a venda de umidificadores de ar disparasse na capital. A pedido da Tribuna, a maior rede de farmácias do Paraná revelou que teve um aumento de 60 vezes na venda dos aparelhos.

Segundo os dados levantados pela Tribuna, de 1º a 12 de setembro as vendas dispararam no comparativo com o mesmo período de 2023 – algo que é considerado sazonal e acima da normalidade.

Priscila Ramos, líder dos serviços farmacêuticos da Nissei, explica que, em épocas de baixa umidade do ar, é indicado o uso de umidificadores e a ingestão mais frequente de líquidos para minimizar os sintomas. “Com o calor e o ar seco, pode ocorrer ressecamento de mucosas e da pele, ou seja, podem surgir irritações na pele, coceira nos olhos e ardência nas narinas. Então, é necessário tomar medidas compensatórias para respirar melhor e aliviar os sintomas”, explica. Ela adverte também que é indicado evitar atividades físicas sob exposição solar e manter os ambientes limpos e arejados.

