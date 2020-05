As mães de quem atua no tratamento da covid-19 não ficarão sem presente domingo (10) em Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana. A fabricante de perfumes e cosméticos O Boticário está entregando 2 mil kits de beleza para profissionais de saúde presentearem no Dia das Mães. Junto com o kit, vai um vale-entrega pra pessoa enviar a lembrança para a casa da mãe, já que a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) não recomenda que as famílias façam visitas para evitar o risco de contágio do coronavírus.

LEIA MAIS – Padre Reginaldo Manzotti fará celebração drive thru e live para o Dia das Mães

Os kits estão sendo entregues na frente de unidades referências do tratamento da covid-19 na capital: o Hospital do Trabalhador, no bairro Portão, o Centro de Reabilitação, no Cabral, e o Hospital de Infectologia e Retaguarda Clínica (HIRC), no Alto da XV, além da UPA de São José dos Pinhais.

“Em um momento que infelizmente nem todos podem estar ao lado dessa pessoa tão importante para todos nós, decidimos homenagear aqueles profissionais incríveis que estão lutando para superar esta crise, presenteando as mulheres que sem dúvida os apoiaram a ser quem são, cumprindo um propósito tão nobre como salvar vidas”, afirma o CEO do Grupo Boticário em nota.

VIU ESSA? – Dia das Mães: Uma história de superação de fotógrafa premiada que renasceu com a chegada dos filhos gêmeos

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?