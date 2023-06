Vencedora do prêmio Bibi Ferreira de melhor atriz de teatro, Marisa Orth traz para Curitiba o espetáculo “Bárbara”. As apresentações acontecem no palco do Teatro Guairinha nos dias 16, 17 e 18 de junho. Os ingressos já estão à venda, A peça, inspirada no livro aubiográfico “A Saideira” de Barbara Gancia, é a primeira solo da carreira de 40 anos de Marisa Orth.

A luta da personagem contra o alcoolismo é o tema central do monólogo, com reflexões da artista em um texto forte, emocionante e pitadas cômicas.

“O desafio da montagem sempre foi o de não realizar uma simples transposição para o teatro. Como encenar algo já definitivo e tão bem relatado em um livro? Ao mesmo tempo em que pensávamos nisso, sempre houve a certeza de que ‘A Saideira’ possui uma força cênica e precisava ganhar o palco para tocar novos públicos”, explica a atriz.

Na publicação, que ganhou os palcos, a escritora e jornalista Barbara Gancia expõe de peito aberto as mais de três décadas de dependência alcoólica e as consequências do vício.

A peça tem autoria de Michelle Ferreira, que utiliza situações extraídas do livro e outras novas histórias para dar forma à Bárbara da ficção. A direção do espetáculo é de Bruno Guida, com aposta em simples recursos cênicos e na dinâmica com a plateia.

Marisa Orth revela estar ansiosa para retornar à capital paranaense. “Uma cidade que sempre me recebeu tão bem. A troca com o público curitibano tem um peso diferente, já que é conhecido por ser exigente”, diz a multifacetada e prestigiada artista.

A atriz esteve recentemente na cidade, no fim de março, para comandar a abertura do 31° Festival de Curitiba, maior evento de artes cênicas da América Latina.

Marisa Orth

Marisa Orth é atriz formada pela Escola de Arte Dramática pela Universidade de São Paulo (USP). Na Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) conquistou o diploma de psicóloga.

Ao longo da carreira, a artista já brilhou em produções na TV, no cinema, no teatro e na música.

Participou de novelas de sucesso: “Rainha da Sucata”, “Deus nos Acuda”, “Agora é que são Elas”, “Bang Bang”, “Sangue Bom”, “Haja Coração” e “Tempo de Amar”; programas de humor: “TV Pirata”, “Sai de Baixo”, “Toma Lá Dá Cá”, “Os Aspones”, “S.O.S Emergência”, “Macho Man”, “Edifício Paraíso” – todas na Rede Globo. Esteve ao lado de outros grandes atores como Miguel Falabella, Adriana Esteves, Aracy Balabanian, Luís Gustavo, Diogo Vilela, Luís Fernando Guimarães.

No cinema atuou em “Não Quero Falar Sobre Isso Agora”, “Capitalismo Selvagem”, “Doces Poderes”, “Boleiros”, “Por Trás do Pano”, “Durval Discos” e “O Bilhete Premiado”.

No teatro integrou vários espetáculos, como “Fica Comigo Esta Noite”, “Seis Personagens à Procura de um Autor”, “O Que o Mordomo Viu”, “A Família Addams”, “O Inferno Que Eu Sou”, “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”.

Há dezenove anos Marisa Orth é diretora fundadora da Escola Spectaculu para jovens de baixa renda da cidade do Rio de Janeiro, com mais de seis mil empregos gerados.

Barbara Gancia

A jornalista e escritora Barbara Gancia foi colunista do jornal “Folha de S. Paulo” durante 36 anos e também da rádio Bandnews FM; apresentadora do programa “Dois na Bola” com Silvio Luiz, no Bandsports, e integrou o elenco do programa “Saia Justa”, no canal GNT.

Escreveu o livro “A Saideira”, autobiografia em que conta os casos “bárbaros”, no bom e no mau sentido, de sua vida ao longo de 30 anos bebendo, e como conseguiu finalmente encarar o alcoolismo de frente e vencê-lo. Está há 15 anos sem beber.

Serviço

Espetáculo “Bárbara” com Marisa Orth

Datas: 16/6 (sexta) e 17/6 (sábado) às 21h e 18/6 (domingo) às 18h

Local: Teatro Guairinha (Rua XV de Novembro, Centro, Curitiba)

Ingressos: a partir de R$50,00 (meia entrada) via DiskIngressos – clique no link: www.diskingressos.com.br/grupo/1191/18-06-2023/pr/curitiba/barbara

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!