Pioneiros do sertanejo universitário fazem show em Curitiba

Um dos percursores do sertanejo universitário no Brasil, a dupla João Bosco e Vinícius se apresenta na próxima sexta-feira (4 de outubro) no palco do Teatro Positivo. A apresentação será a partir das 21h15 e os ingressos estão disponíveis ao preço inicial de R$ 90 no site Disk Ingressos.

Com apresentações em todo país, destaque nos principais eventos, shows e festivais, os artistas são precursores de uma geração e referência de talento para centenas de novos artistas do mercado sertanejo, além de terem emplacado aproximadamente mais de trinta hits nas maiores plataformas musicais, eventos e rankings pelo país.

História de sucesso

João Bosco Homem de Carvalho Filho nasceu no dia 11 de setembro de 1981 na cidade de Rondonópolis, localizada no Mato Grosso, já Vinícius Fernando Karlinke nasceu dia 31 de dezembro de 1980 em Naviraí no Mato Grosso do Sul. Mesmo separados por uma certa distância, o destino já estava organizando tudo para um encontro. Quando tinham 10 anos de idade, se mudaram com ambas famílias para Coxim (MS), onde moraram por grande parte de suas infâncias.

Foi no Festival da Canção, famoso evento musical da cidade, onde os dois jovens se conheceram pela primeira vez ao concorrerem como adversários em uma competição de canto. No final, em todas as edições alternavam as posições no pódio, ambos ficando sempre em primeiro e segundo lugar. A partir de então, seus nomes começaram a rodar entre a população sul-mato-grossense, até que os próprios familiares tiveram a ideia de juntá-los como dupla.

Juntos, começaram a se apresentar no ano de 1999, em Campo Grande (MS), quando foram fazer faculdade na capital. João Bosco cursou odontologia e Vinícius, fisioterapia. Vinculando a música com os estudos, os rapazes começaram a se apresentar em bares, festas, churrascos e eventos da região, uma época considerada como a base de um começo maravilhoso.

Foi em um evento de Maracajú que sua trajetória deu start. Alguém da equipe do local gravou a dupla se apresentando, apenas com um microfone e um violão, sem nenhum tipo de acordo ou autorização. Com as músicas gravadas em mãos, um CD “pirata” foi colocado à venda na cidade sem o consentimento dos cantores. O que eles não imaginavam é que este material seria o empurrão que João Bosco e Vinícius tanto precisavam. Em pouco tempo, o disco já era o mais comprado do Mato Grosso do Sul e as músicas “Quero provar que te amo” e “Magia e Mistério” começaram a se espalhar para outros estados através de estudantes universitários que acompanhavam as apresentações.

Após se tornarem uma grande referência musical na região, os jovens, mais determinados do que nunca, decidiram lançar seu primeiro projeto nacional e oficial. Intitulado “João Bosco & Vinícius”, o disco foi gravado em estúdio e lançado em 2004. Posteriormente os DVDs “João Bosco & Vinícius – Ao Vivo” e “Acústico Pelo Brasil” também foram disponibilizados.

Em 2008, seguiram seus planos e gravaram o disco que mudaria a carreira da dupla. O álbum “Curtição” fez com que, no ano seguinte, a canção “Chora Me Liga” estourasse nas rádios do Brasil e conquistasse o mundo. O hit se tornou a música mais tocada em 2009 e ganhou notoriedade internacional. Em 2011, realizaram mais um sonho ao vencerem um dos mais importantes prêmios da história da música, o renomado Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”, com o disco “João Bosco & Vinícius”.

Com sua fama ultrapassando os territórios nacionais e a agenda lotada de shows, a dupla também teve a oportunidade de realizar turnês internacionais ao redor dos Estados Unidos, Espanha, Inglaterra e Portugal. Em 2015, com todo sucesso e respeito conquistado, reuniram grandes nomes da música sertaneja para o projeto “João Bosco & Vinícius E Seus Ìdolos – Estrada de Chão”, o qual estreou o hit “Amiga Linda”. Com participações especiais de Zezé Di Camargo & Luciano, na faixa “Me Leva Pra Casa”, Chitãozinho & Xororó em “Será Que Eu Sou”, Sérgio Reis na faixa que dá nome ao álbum, Bruno & Marrone na música “Vida Pelo Avesso”, Matogrosso & Mathias, Roberta Miranda e muitos outros, o projeto marcou a história do sertanejo e atualmente conta com mais 150 milhões de streams somados nas plataformas.

Nos últimos anos, vinculados ao mercado digital e a novas tecnologias, a dupla gravou dois projetos exclusivos para o YouTube. Os álbuns “Segura Maracajú” (2018) e “Do Nosso Jeito” (2019), trazem releituras do início da carreira de João Bosco & Vinícius, mas incluem também algumas músicas inéditas e clássicos do sertanejo. Gravados no formato acústico e intimista, os cantores conseguiram trazer para o disco canções antes nunca gravadas em DVDs.

Mas as novidades não pararam por aí! Ainda no final de 2022, anunciaram através das suas redes sociais o lançamento de “Endereço”. Em colaboração com o cantor Daniel, a faixa compartilha o sentimento de saudades daquele lugar que marcou a vida dos cantores de um jeito especial, a roça. E posteriormente o álbum “João Bosco e Vinícius – No Kanto Da Ilha” também foi lançado. Com sete regravações, o audiovisual foi gravado em Capitólio (MG), com um cenário paradisíaco.

Uma das maiores duplas do mercado musical brasileiro, deu início aos projetos de 2023 do melhor jeito possível, gravando o EP “Playlist”. O audiovisual conta com 6 medleys de regravações dos sucessos que marcaram a história do sertanejo como “Doces Palavras” da dupla Ataíde & Alexandre.

Para finalizar 2023 com chave de ouro, a dupla disponibilizou o segundo EP do projeto com outras quatro faixas: “Parque de Diversões”, parceria com Mari Fernandez, “Segunda Taça”, o medley “ Ei, Psiu! Beijo Me Liga / Vem Me Amar” e “Deixaria Tudo”. Com aproximadamente 1 mês de lançamento, a coletânea encantou os amantes do sertanejo e já está sendo um sucesso nas plataformas.

Em 2024 João Bosco e Vinicius já começaram o ano com grandes novidades! O duo foi confirmado como atração sertaneja no Bloco Villa Country – Pinga Ni Mim, considerado o maior bloco sertanejo de São Paulo e o maior carnaval de rua livre do Brasil.

Engajados no movimento e focados em alcançar seus sonhos, os cantores seguem se destacando nacional e internacionalmente com vários dos seus sucessos musicais. Em números digitais, no YouTube a dupla está prestes a alcançar 2 milhões de inscritos e supera 1.2 bilhão de visualizações somadas em seu canal oficial. No Spotify são mais de 5,5 milhões de ouvintes mensais. E seus seguidores nas redes sociais, juntos, somam mais de 8,3 milhões.

O Teatro Positivo fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido. A produção é da Plateia Oficial.

