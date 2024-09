Confeitaria de Curitiba lança Semana do Morango com bolos a partir de R$ 18

A primavera chegou e, junto com ela, uma das frutas mais amadas pelos brasileiros: o morango. Para comemorar essa temporada de frescor e doçura, a Só Quindins, confeitaria tradicional de Curitiba, lança a primeira edição da sua Semana do Morango, de 24 a 30 de setembro, com uma seleção especial de doces exclusivos que prometem encantar os apreciadores da fruta.

A Só Quindins, conhecida pela sua excelência em quindins e bolos ao longo de mais de 50 anos, preparou criações exclusivas para o festival. Durante essa semana, a confeitaria apresenta bolos e doces que não costumam aparecer nas vitrines ao longo do ano, oferecendo uma oportunidade única para quem busca novidades no menu.

Os Sabores Exclusivos da Semana do Morango

Durante a Semana do Morango, a confeitaria oferece bolos inéditos que combinam a suculência da fruta com o toque refinado de ingredientes clássicos. Entre as opções exclusivas, está o Dois Amores com Morango, que mistura o delicado contraste de chocolate branco e preto com os morangos frescos. Outra escolha é o Chocolate com Morango, uma combinação infalível que une a intensidade do chocolate com a leveza da fruta. Para quem busca uma sobremesa crocante, o Morango com Suspiros oferece o estalo doce dos suspiros e o frescor dos morangos. Cada fatia desses bolos sai por R$ 18.

Além dos bolos, a Só Quindins criou versões de seus brigadeiros. As populares coxinhas de brigadeiro ganham novos sabores para o festival: Coxinha de Brigadeiro ao Leite com Morango e Coxinha de Brigadeiro Branco com Morango. E, para completar, o irresistível Bombom de Morango traz a combinação perfeita da fruta com o chocolate artesanal da confeitaria.

Nas tortinhas, mais duas criações por tempo limitado: a Morangoffe, uma versão leve e frutada do famoso banoffee, onde o morango substitui a banana, criando um contraste delicioso com o doce de leite; e a Tortinha de Morango, que por sua vez, é uma escolha clássica que brilha com sua base crocante e morangos frescos, fazendo dessa semana uma experiência imperdível.

O morango, símbolo da primavera, é uma das frutas mais celebradas nesta época. Sua cor vibrante e sabor adocicado levemente ácido conquistam os corações de quem busca sobremesas frescas e cheias de sabor. A Só Quindins soube explorar o potencial da fruta em criações exclusivas que equilibram frescor e doçura, mantendo a qualidade artesanal pela qual é conhecida.

A Semana do Morango traz essas delícias exclusivas para a loja física da Só Quindins, onde dá para saborear os doces acompanhados de um bom café, pode ainda levar para casa ou pedir pelo delivery. Mas atenção: essas criações estão disponíveis apenas durante o festival.

Serviço

Só Quindins

Local: Rua Alferes Poli, 1115 – Rebouças

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h e sábados, das 9h às 17h.

Mais informações: 41 3333-3735 e Whats app 41 99270-0053.

