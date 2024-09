Duelo de MC’s vai escolher o melhor rimador do Paraná

A Praça Brasil, em Fazenda Rio Grande, recebe no próximo domingo (29) o Duelo Estadual de MC’s, encontro que vai decidir quem é atualmente o melhor improvisador de rap do Paraná. Um público de mais de 200 pessoas é esperado para o evento, que também funciona como uma seletiva: o vencedor representará o estado no campeonato nacional, que acontece em novembro, em Belo Horizonte.

Ao todo, 16 MC’s irão se desafiar em Fazenda Rio Grande. Antes de chegar a essa etapa, todo eles triunfaram em outras duas fases. Inicialmente, foram considerados os melhores em cada uma das 80 batalhas de rima que acontecem semanalmente, de maneira espontânea, em diferentes cidades paranaenses. Depois, se enfrentaram em torneios regionais.

O Duelo Estadual de MC’s começa às 14 horas e deve se estender até o fim da tarde. A disputa tem o apoio do Comitê de Cultura do Paraná.

“Os Comitês são uma iniciativa pensada pelo Governo Federal para aumentar a diversidade da nossa produção cultural. Por isso, nós entendemos a importância e a representatividade de eventos como o Duelo de MC’s”, afirma Mari Antunes, coordenadora do programa. “Esses encontros valorizam a juventude e fortalecem a periferia.”

Esta será a sétima edição do Duelo Estadual de MC’s, que explora uma manifestação do movimento hip-hop, as batalhas de rima, cada vez mais popular no Brasil, até por conta dos chamados “cortes” que se espalham por redes como Youtube e TikTok.

“As batalhas são uma potência cultural há pelo menos uma década, e estão crescendo cada vez mais”, conta Renato Sales, um dos organizadores do encontro paranaense.

“As novas gerações adotaram as batalhas. Pra quem está começando, são uma coisa simples de fazer, não exige muito material, equipamento ou dinheiro”, continua ele. “Pra jogar futebol na hora do recreio na escola, você precisa de uma bola. Pra fazer rima, você só precisa de criatividade e vontade.”

Nos intervalos das batalhas em Fazenda Rio Grande, haverá ainda um pocket show, discotecagem, apresentações de break e grafite.

Com funciona uma batalha de rima

Em uma batalha de rima, dois MC’s se enfrentam de cada vez, cara a cara. Pra vencer, é necessário levar a melhor em dois de três rounds. O desenrolar é rápido: em cada round, cada participante tem 45 segundos pra rimar. Uma bancada formada por quatro jurados – mais o público, que também tem direito a voto – decide quem está no seu melhor dia.

Existem duas categorias de batalha: as temáticas e as “de sangue”, em que é liberado o uso de sarcasmo, deboche e até certa dose de agressividade verbal pra desestabilizar o adversário. É o segundo tipo que será visto no domingo, no Duelo Estadual.

Ali, vale tudo. Ou quase tudo. “A gente não tolera machismo, racismo, homofobia, gordofobia, nenhuma dessas coisas”, avisa Renato Sales. Nem brigas, é bom frisar. “O que acontece na batalha fica na batalha”, garante.

“Pro público, as batalhas são diversão e entretenimento, um lugar pra aproveitar, dar risada das rimas. Mas os artistas estão sempre concentrados, nervosos. É um clima frenético, tem muita energia no ar. Afinal, é o sonho deles que está ali.”

Legenda da foto: “O campeão do último Duelo Estadual foi o MC Adilsin (na foto, segurando o cartaz), de Londrina”.

Serviço

Duelo Estadual de MC’s

Domingo, 29 de setembro

A partir das 14 horas

Praça Brasil

Fazenda Rio Grande

