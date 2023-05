O que as motos antigas, clássicas, têm de tão especial? E até quanto esse sonho pode custar? Neste domingo (21), Curitiba é uma das sedes do The Distinguished Gentleman ‘s Ride, evento que deve reunir em todo o mundo quase 100 mil participantes em 110 países O evento é considerado o “passeio motociclístico mais elegante do mundo”.

A The Distinguished Gentleman ‘s Ride é um evento que une o estilo clássico e vintage de motociclistas ao redor do mundo com o objetivo de arrecadar fundos para pesquisas sobre o câncer de próstata e a saúde mental masculina.

Em Curitiba, o evento terá início na Triumph CWB, que fica na Rua Mário Tourinho, 1.279, no Campina do Siqueira, a partir das 8h30. Após rodarem a cidade, eles retornam ao local para uma série de atrações, com gastronomia e shows.

+ Caçadores de Notícias: Ex-piloto de celebridades sofre guinada na vida após AVC; Reclamar ou encarar o desafio?

O evento aconteceu pela primeira vez em Sidney, na Austrália e foi criado por Mark Hawa. A inspiração partiu de uma foto de Don Draper, personagem da série Mad Men montado em uma motocicleta clássica e de terno. Mark decidiu que um passeio temático seria uma excelente forma de conectar um nicho de motociclistas e entusiastas ao mesmo tempo em que se arrecada fundos e conscientiza os homens sobre a própria saúde.

Fabiano Guma, fotógrafo e embaixador da DGR desde 2014, fala sobre a sensação de se participar de um evento como esse. “Só quem está no meio entende. Tudo o que acontece e vem é muito espontâneo e acaba gerando alguns trabalhos paralelos”.

Ele ainda lembra que o evento movimenta milhões e participa pela causa em si. Já para o corretor imobiliário, Heleal Santos, a ideia de pilotar uma moto trajado de forma elegante e a própria causa em si são os motivos pelos quais ele participa. “Sempre acompanhei o evento pela internet e redes sociais e já faz 2 anos que participo. Andar em grupo não é algo que me agrade, mas participar dá uma sensação de pertencimento”.

Para participar os motociclistas devem fazer sua inscrição no site www.gentlemansride.com

Crescimento do mercado

Com o fim da pandemia e o setor econômico lutando por sua plena recuperação é difícil pensar que o mercado de luxo não tenha sido afetado. A grande verdade é que ele não para de crescer. E o que este setor tem de tão especial? Para começar, ele não é para todo mundo. Os produtos e serviços de alto valor são destinados a um público pequeno, porém com alto poder aquisitivo.

Customização, fidelização dos clientes e atendimento diferenciado são estratégias deste mercado que preza pela exclusividade das mercadorias e serviços oferecidos.

+ Leia mais: Sergio Moro defende Deltan Dallagnol na Marcha para Jesus em Curitiba

Nesse sentido, o setor automobilístico, mais especificamente de motocicletas clássicas, segue em alta. São muitos os colecionadores e entusiastas dentro do ramo. Luiz Felipe Almeida, dono da Motodax (loja e oficina referência nessa área) percebeu a necessidade de uma oficina que atendesse às suas necessidades uma vez que as concessionárias se restringem a atender motos com até 10 anos.

“No início dos anos 2000, ainda procurando me encaixar profissionalmente, observei essa necessidade, pois a vida útil de uma motocicleta é no mínimo 20 anos. Após restauradas podem dobrar esse número chegando a 50 anos”.

E o que leva alguém a investir um valor tão alto em motos antigas? Segundo Luiz, primeiramente vem a paixão de infância, o de realizar o sonho. “Os homens crescem e só muda o tamanho e o preço dos brinquedos “ O empresário e colecionador Daniel Galiano concorda. “O interesse pelas motos de minha época surgiu pela frustração de querer e não poder adquirir as mesmas. Elas eram os desejos de todo motociclista. Na época eu não tinha recursos, foi um sonho que fui realizando no decorrer destes 22 anos”.

Daniel é dono de uma coleção de 35 motos. Atualmente, desde a pandemia, as motocicletas clássicas vêm sendo utilizadas por alguns como um investimento. “Existem modelos que são precificados mundialmente e valorizam com o passar dos anos. É a lei do mercado”, explica Luiz. Claro que nem tudo é só negócio. “ É tudo muito nostálgico e você cria uma rede de amigos . É um hobby mesmo e eu

costumo brincar que é mototerapia . Tão necessária nos dias de hoje para combater o estresse”.

A Motodax, loja do empresário, oferece dois tipos de serviços. O de restauração e o de customização que são processos diferentes e para clientes diferentes. “Minha preferência pessoal é por restauração , pelo meu histórico purista e vintage, mas o customizar vem de personalizar. É você deixar a moto com o seu estilo, dar um nome a máquina , ter ela como uma extensão sua e do seu corpo. Sendo assim, você se destaca em seu meio”.

Ricardo Pupo, também colecionador e criador do portal Motos Clássicas 70 sempre gostou de motos antigas dos anos 60 e 70. “ Já nos anos 90 eu buscava esses modelos, que são minha preferência até hoje. É sempre gratificante ver o produto, mas em se tratando de customização, nunca tem fim. Sempre falta ou cabe alguma coisinha a mais. Hoje tenho 5 motocicletas em projetos de restauração/ customização encaminhados”. Ricardo tem em sua coleção entre 8 e 10 motos para uso diário em São Paulo.

Ricardo conheceu Luiz pela internet em 2003 e fizeram juntos uma restauração de uma Honda ST70. “Foi uma troca de favores profissionais. Ele restaurou e eu fiz a promoção da Motodax através do meu site, o Motos Clássicas 70”. Daniel também teve suas motos restauradas pela Motodax. “A minha primeira e várias de minha coleção foram feitas por eles. O Luiz me transmitiu muita segurança, pois são objetos que fizeram parte dos meus sonhos e a Motodax conseguiu realizar os mesmos”.

A Motodax completou 20 anos recentemente e promete novidades para os próximos anos. “Firmamos parcerias com algumas empresas dos Estados Unidos para importação de motocicletas e carros clássicos. Essa é a novidade para os próximos anos”.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!