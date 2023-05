O senador Sergio Moro (União-PR) e o ex-procurador da Lava Jato e deputado cassado pelo TSE Deltan Dallagnol (Podemos-PR) participaram na manhã deste sábado (20) da Marcha para Jesus, em Curitiba.

Moro discursou e demonstrou solidariedade a Dallagnol, que teve seu mandato cassado nesta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Acho que esse país vive uma fase de ódio no coração e na mente. Peço orações para que possamos afastar esses maus sentimentos”, disse Moro.

“Deltan é uma das pessoas mais honradas que conheço e que se arriscou pelo bem do Brasil. Esse homem sofreu uma gigantesca injustiça que eu atribuo a esse sentimento de ódio e ressentimento, que nos afasta de Deus e Jesus. Precisamos de Justiça na Terra para Deltan.”

Em seguida, o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD) também demonstrou seu apoio ao ex-deputado federal: “Eu defendo os nossos valores. A preservação da inocência para as crianças. Também reforço minha solidariedade ao meu amigo Deltan.”

União dos evangélicos

“Jesus disse que uma casa dividida não prevalece e, por isso, nós reunimos todas as igrejas evangélicas”, conta Felipe Ferro, bispo da Sara Nossa Terra na cidade e um dos organizadores do evento. “Nós cremos que, a partir da unidade, podemos abençoar a todos.”

Com início marcado para 10h, os participantes começaram a concentração uma hora antes, na Praça Santos Andrade, onde Moro, Pimentel e João Carlos Ortega, chefe da Casa Civil do Paraná, discursaram. Às 9h50, os participantes iniciaram a caminhada em direção ao Centro Cívico. O tema do encontro neste ano foi “Ele Amou o Mundo de Tal Maneira”.

Segundo a organização, a expectativa é que o evento tenha movimentado cerca de 100 mil pessoas. “Estou aqui porque sou cristão e defendo a liberdade de expressão e de culto. Essas liberdades estão sendo diminuídas, mesmo que em doses homeopáticas”, afirma Celso de Sousa, oficial da reserva do Exército Brasileiro e um dos presentes na Marcha para Jesus.

