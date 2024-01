No dia 13 de janeiro, das 15h às 17h, a CAIXA Cultural de Curitiba promove o ‘Percurso de Férias por Praças e Parques do Centro’.

No passeio guiado, os participantes terão a oportunidade de conhecer características dos parques e praças próximos à CAIXA Cultural Curitiba, sendo direcionados para perceber questões ao seu redor que facilmente passariam despercebidas.

O percurso será orientado pela mediadora do Programa Educativo CAIXA Gente Arteira, Mariane Macagnan Pagio, e as inscrições devem ser feitas online.

O projeto foi inspirados no trabalho do artista Tom Lisboa, autor da exposição “Polaroides (in)visíveis: mapeando um novo olhar para Curitiba”, realizada na CAIXA Cultural Curitiba em 2007, e dos direcionamentos da ODS 11 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), mostrando a passagem do tempo pelas de mudanças no espaço.

Serviço

Quando: 13 de janeiro de 2024

Onde: saída da CAIXA Cultural Curitiba

R. Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Inscrições: aqui.

