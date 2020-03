O skate de Curitiba vai ganhar a primeira pista pública com formato profissional. No ano em que a modalidade vira esporte olímpico, em julho, nos Jogos de Tóquio, no Japão, uma pista no estilo street está sendo construída no canteiro central da Avenida Wenceslau Braz, entre os bairros Guaíra, Fanny e Parolin. A pista de 1.170 metros quadrados será uma das maiores do país, equivalente a um campo de futebol. A previsão é de que a estrutura fique pronta em junho de 2020.

O projeto foi doado à prefeitura pela Associação Paranaense do Desenvolvimento e Cultua do Skate (Pra-Skate). A execução da obra é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).

“Hoje no Brasil não existe nada parecido em termos de pista pública. Curitiba já é um celeiro de campeões, mas ainda não tinha uma pista pública de alta performance. A cidade subirá para um nível mais profissional com essa pista”, afirma o skatista Raphael Braciak, o Urso, integrante da Pra Skate e um dos idealizadores do projeto.

A pista simula obstáculos urbanos, como degraus, meios-fios, desníveis, entre outros. A estrutura também está integrada à própria paisagem urbana, como se fosse uma praça.“Os obstáculos remetem a locais muito usados por skatistas como a Praça da Sé (São Paulo), Praça XV (Rio de Janeiro), Macba (Museu em Barcelona-Espanha). Tudo isso distribuído ao longo da pista”, explica Fernando Johnson, presidente da Pra Skate.