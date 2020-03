“Ele é o verdadeiro Guardião do bairro e voltou para casa pelo cheiro. Um verdadeiro GPS ambulante”, assim descreveu a representante comercial Elaine Cortina, 42 anos, a aventura do cachorro que após fugir da vacinação sexta-feira (6) andou sozinho aproximadamente 10 km por ruas que jamais havia passado até retornar para casa. Foram 24 horas de caminhada entre a clínica veterinária no bairro Mercês e a rua onde Guardião é cuidado pelos moradores no bairro Novo Mundo.

Guardião é um vira-latas de 8 anos bastante conhecido no Novo Mundo. Mistura de pastor alemão com vira-lata, o cachorro ganhou o nome pelo costume de ficar observando o comércio e as pessoas do bairro. Mascote da região, o cachorro é alimentado e até vacinado pelos vizinhos.

“Sexta-feira o Guardião fugiu do carro enquanto eu estava levando ele para vacinar em clinica veterinária no Mercês. Foi um desespero na hora. Estou até com bolha no pé de tanto que corri atrás dele. Corri por dez quadras e não consegui alcançá-lo. Um sentimento horrível, pois estava comprometida com todos no bairro”, comentou Elaine.

Após fugir da vacina, Guardião foi encontrado onde costuma ficar dormindo debaixo de um caminhão. Foto: Arquivo Pessoal

Após retornar chateada para casa, a representante comercial fez um apelo nas redes sociais comentando a fuga de Guardião e que se alguém tivesse alguma informação do cachorrinho que entrasse em contato. No entanto, o final feliz desta história não aconteceria com a ajuda de internautas. O próprio Guardião deu conta do recado.

“Sábado pela manhã, a vizinha veio avisar que o Guardião estava debaixo de um caminhão na rua, próximo a um supermercado que ele costuma ficar. Chorei muito ao presenciar aquilo e perceber o quanto ele é especial. Voltou para casa na base do faro”, orgulha-se Elaine

Adoção

Na volta para o bairro, Guardião recebeu carinho de todos, mas não teve como escapar da agulha. Foi transportado para a clínica veterinária e dessa vez se comportou: além de botar a vacina em dia, passou por consulta clínica.

Apesar da fuga com final feliz, Guardião aguarda quem alguém o adote para viver em um espaço maior e mais seguro do que a rua. “ Eu não tenho condições de ficar com ele porque tenho outros dois cachorros. Além disto, ele precisa de um espaço maior. O ideal é que os tutores tenham uma chácara. Além disto, é preciso castrá-lo ”, conclui Elaine.

Enquanto não é adotado, Guardião está em uma clinica no bairro Santa Felicidade sendo tratado por uma protetora de animais. Quem deseja adotar o Guardião, pode entrar em contato com a Elaine pelo telefone (41) 99963-5757.