Paranaenses abrem shows no litoral do Paraná; confira calendário completo

A temporada de shows do Verão Maior Paraná, no litoral, teve o pontapé inicial nesta semana com a apresentação de artistas paranaenses. A partir do próximo fim de semana o litoral será palco de grandes artistas nacionais.

Na sexta-feira (10), às 21 horas, Péricles encanta moradores e veranistas no Centro de Eventos Marissol, em Pontal do Paraná. Já a banda Jota Quest se apresenta em Matinhos, na arena montada próxima ao pico da cidade.

Já no sábado (11), às 22 horas, o cantor sertanejo Loubet promete agitar o Centro de Eventos Marissol, em Pontal do Paraná. No mesmo dia e horário, mas em Matinhos, o sambista Péricles se apresenta.

O show que vai fechar o fim de semana é de Matheus & Kauan, às 17 horas, no domingo (12), na arena montada próxima ao pico de Matinhos. Durante a semana, de 13 a 16 de janeiro, é a vez dos seguintes artistas paranaenses se apresentaram em Caiobá:

14/01 – Namastê;

15/01 – Terezzo;

16/01 – Bia Socek

Toda a programação de shows no Litoral do Paraná você confere no site do evento. Serão 33 shows nacionais gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná, e mais de 48 shows de artistas paranaenses nos Palcos Sunset em Caiobá, Guaratuba, São Pedro do Paraná e Porto Rico.

Calendário de shows no litoral do Paraná

Shows de janeiro em Caiobá

07/01 – Gustavo Toledo e Gabriel

08/01 – Ochtop

09/01 – Denorex 80

Shows de janeiro em Guaratuba

10/01 – Relespública

11/01 – Black Maria

17/01 – Rúbia Divino

18/01 – Blindagem

Shows em São Pedro do Paraná

10/01 – Inimigos do Ritmo

11/01 – Thiago Viola

17/01 – APK

18/01 – Orquestra Sanfônica

Shows em Porto Rico

10/01 – Irmãos Jovino

11/01 – João Vitor e Gabriel

17/01 – Jean e Júlio

18/01 – André di Barros