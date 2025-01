Só no modão! Policiais soltam a voz em shows no litoral do paraná; assista

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) tem chamado a atenção nas redes sociais com vídeos de apresentações da Banda, a unidade mais antiga da corporação. Durante toda a Operação Verão, que segue até 9 de março no litoral do Paraná, moradores e veranistas poderão curtir as apresentações.

Com muito humor, a banda da PMPR usa as redes sociais para mostrar o trabalho no litoral e os internautas aprovam o conteúdo: “esses vídeos são maravilhosos, mostram o lado humano e leve da polícia”, “polícia não é só prender, são seres humanos que possuem mais de um talento”, comentam internautas.

Apresentações da Polícia Militar no litoral do Paraná

E o intuito é realmente esse, aproximar a polícia da comunidade. O sucesso da banda da PMPR foi tanto que a unidade disponibilizou a agenda até o final de janeiro. As apresentações no Litoral do Paraná misturam todos os ritmos, desde rock’n roll até pagode. Este é o terceiro ano que a banda da PMPR participa da Operação Verão.