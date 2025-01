Mulher é presa acusada de agredir sogra no litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma mulher de 24 anos foi presa em Pontal do Paraná, no litoral do Paraná, acusada de agredir a sogra, de 61 anos. A prisão em flagrante foi feita pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), no sábado (04).

A prisão ocorreu após a sogra registrar um boletim de ocorrência na delegacia da PCPR em Pontal do Paraná. Em depoimento, ela disse ter sido agredida pela nora durante um desentendimento. De acordo com a PCPR, a mulher foi detida por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.

“A equipe policial iniciou diligências imediatamente e localizou a suspeita dormindo na residência da vítima. Ela foi presa em flagrante no local”, afirmou o delegado da PCPR Lucas Maia.

A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário.