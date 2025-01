Estradas do Paraná estão com movimento intenso na volta do Litoral; tempo real

As estradas do Paraná estão com movimento intenso neste domingo (05). Muitas pessoas retornam para casa depois das festividades do Ano Novo e o tráfego de veículos é grande, principalmente na BR-277, em direção a Curitiba.

Conforme a EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho, o motorista deve ficar atento a congestionamentos na PR-407 e PR-508, além de toda a Serra do Mar até a praça de pedágio em São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense.

A EPR Litoral Pioneiro também relatou que desde o começo do dia passaram pela praça de pedágio de São José dos Pinhais quase 23 mil veículos, entre eles 15 mil em direção à capital.

Já no Contorno Leste, trecho urbano da BR-116, o fluxo de veículos é intenso entre a região metropolitana e Curitiba. Conforme a concessionária Arteris Litoral Sul, na BR-376 o número de veículos é elevado em alguns pontos na pista sentido capital:

km 682 ao km 667, em Guaratuba;

km 671 ao km 670, em Guaratuba;

km 655 e 642, em Tijucas do Sul.

Saiba como está o movimento nas rodovias do interior do Paraná

Também na BR-376, mas em Ponta Grossa, um acidente deixa o trânsito complicado no km 512, na tarde deste domingo (05). O desvio é feito pelo acostamento e a fila no local é de, aproximadamente, dois quilômetros.

Nas rodovias entre Ponta Grossa, Jacarezinho e Cornélio Procópio, movimento tranquilo e tempo bom.

Acompanhe movimento em tempo real na BR-376 e BR-277

As concessionárias EPR Litoral Pioneiro e Arteris Litoral Sul atualizam o movimento das estradas na rede social X. Confira as últimas notícias:

