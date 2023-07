A banda Paralamas do Sucesso, formada por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria), está rodando o País com sua nova turnê e chega a Curitiba nesta sexta-feira (14). O show “Paralamas Clássicos” reúne um olhar para a própria história do trio sob o filtro dos sucessos de quarenta anos de história. São 27 discos lançados, dezenas de sucessos e incontáveis shows pelo Brasil e pelo mundo, influenciando gerações e arrebatando plateias de todas as idades. A apresentação será no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto do Teatro Guaíra.

O trio vai apresentar 31 faixas que sobrevoam as quase quatro décadas de carreira, numa viagem que começa pelo disco de estreia, “Cinema Mudo” (1983), e passa pelo mais recente álbum, “Sinais do Sim” (2017). Estarão no palco as canções “Alagados”, “O Beco”, “Perplexo”, “O Calibre”, “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Seguindo Estrelas”, “Vital”, “Óculos” e “Ela Disse Adeus”.

No palco, junto com os três, participam da apresentação os músico João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone).

Os ingressos estão à venda através no Disk Ingressos e custam a partir de R$ 100,00 (meia-entrada).

Serviço

Paralamas do Sucesso – “Paralamas Clássicos”

Quando: 14 de julho, sexta-feira

Horários: abertura do teatro às 20h e início do espetáculo às 21h15

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Teatro Guaíra

Duração do show: cerca de 90 min

Classificação etária: livre

