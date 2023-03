Padoca orgânica aguça a fome de quem passa pelo Centro histórico de Curitiba

Quem passa pela rua Saldanha Marinho pode não perceber o imóvel no número 1070, mas não deixa de sentir o cheiro da Local Pães e Café, padaria no estilo slow food no centro de Curitiba. O estabelecimento trabalha com fermentação orgânica e produtores locais.

“Essa questão de conhecer nossa cadeia de produção não veio para seguir uma tendência. Nós acreditamos muito em saber de onde a comida vem. Se a gente pode ter um ótimo tomate, que foi colhido no tempo certo, de um lugar perto daqui, de quê serve importar um tomate italiano, que atravessou o oceano em uma lata?” destaca um dos sócios, Matheus Krauze.

A Local surgiu em 2020, ao lado de um hostel na região do Museu do Olho. A equipe era composta de um barista e um padeiro. O último final de semana de trabalho foi em 15 de março, às vésperas do anúncio de que a Covid-19 tinha se tornado uma pandemia. Na sequência, o hostel fechou. Foi no final do ano em que a padaria chegou à Saldanha Marinho.

“Nosso foco é valorizar nossos produtos e nossos produtores, os pequenos que trabalham com orgânicos. Por exemplo, nossa farinha vem de uma família que produz em Marechal Cândido Rondon. Quando fazemos o pedido, é fresco, eles moem no moinho de pedra e enviam na sequência. Isso faz com que a receita tenha que ser adaptada toda semana, é uma nova logística de produção a cada encomenda. Mas a gente valoriza os ingredientes. Por isso eu acredito que temos um diferencial e que temos um dos melhores pães da cidade”, relata Krauze.

O Local trabalha com três linhas de produtos. A primeira é a de pães para levar para casa, como pão de gergelim tostado (R$ 26,00), brioches feitos com 100% de fermentação natural (R$ 6,00), focaccias (R$ 20,00) e rolinhos de canela (R$ 14,00). segunda é conhecida como “Comida de Padoca”, que inclui o queijo quente com mel fermentado (R$ 24,00) e o pão com ovo que leva a mostarda da casa (R$ 20,00).Por fim, quem vai à padaria no final de semana encontra o especial: a pizza (R$ 40,00).

O que é Slow Food?

O Slow Food é um movimento criado na década de 1968 com o objetivo de maior apreciação da comida. Na contramão do fast food, a iniciativa defende que é preciso saber de onde a comida veio para garantir melhor qualidade das refeições, além de uma produção que valorize o produto, o produtor e o meio ambiente.

