Ovos Presley, do psychobilly curitibano, faz show no Wonka neste sábado

O Ovos Presley, um dos precursores do Psychobilly curitibano, se apresenta no dia 23 de dezembro (sábado), no Wonka. A banda está completando 30 anos de estrada e esse será o último show da turnê que celebra essas três décadas. Depois, eles só voltam aos palcos em fevereiro, no festival Psycho Carnival.

O grupo nasceu em 1993 e é formado atualmente por Ademir (vocal), Wallace Barreto (guitarra e vocal), Nei Rodrigues (baixo) e Fabio Banks (bateria).

Essa é a primeira vez que o Ovos se apresenta no Wonka, o que torna o show ainda mais especial. “A minha relação com a banda é muito antiga porque nós somos contemporâneos e porque eles gravaram vários compositores que eu conheço, entre eles, o Marcos Prado. Eu estou muito emocionada por ter a oportunidade de recebê-los”, diz a dona do Wonka, a empresária e produtora Ieda Godoy.

No setlist da apresentação, a banda incluiu clássicos que fazem parte da história da cena underground curitibana e brasileira, entre eles, “Tristes homens azuis”, “A maldição do lobisomem” e “Maldito cupido”.

Os ingressos custam R$ 15 e podem ser adquiridos no próprio Wonka, no dia do show, até às 23h. Depois desse horário, o valor será de R$ 20.

A casa abre às 22h e a apresentação começa à meia-noite. O Wonka fica na Rua Trajano Reis, 326, no Centro.

Serviço

O que: Shows da banda curitibana Ovos Presley.

Quando: 23 de dezembro (sábado), a partir das 22h.

Onde: Wonka (Rua Trajano Reis, 326, Centro).

Valores: Os ingressos podem ser adquiridos no Wonka, no dia do show. Os valores são: R$ 15, até às 23h, e R$ 20, após esse horário.

