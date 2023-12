A rede de panificadoras Pantucci confirmou, por meio de suas redes sociais, a data de inauguração de sua quinta unidade, localizada no bairro Uberaba, em Curitiba. Será na próxima quinta-feira (28), a partir das 8h da manhã.

A nova Pantucci em Curitiba fica na Rua Capitão Leônidas Marques, número 268, no Uberaba, bem colado com o Jardim das Américas. A unidade está em fase final e logo tudo estará funcionando perfeitamente.

“Finalmente a espera acabou! Nossa nova loja no Jardim das Américas estará funcionando no dia 28/12, a partir das 8h da manhã! Venham conhecer essa novidade incrível do bairro”, disse a rede de panificadores por meio do Instagram. A Pantucci já tem espaço no Pátio Batel, no bairro Vista Alegre, Juvevê e Vila Izabel.

Café da manhã, almoço, pizzas entre o café da tarde e noite são alguns dos destaques da nova unidade da rede.

Será na Capitão Leônidas Marques, número 268, Uberaba. A rede tem outras lojas em Curitiba. Veja abaixo os endereços!

Vila Izabel

R. Ulisses Vieira, 146

Domingo à quinta, das 7h às 21h.

Sexta e Sábado, 7h às 22h.

99125-5917 (WhatsApp)

Vista Alegre

R. Antônio Grade, 620

Fone: (41) 2101-4645

Aberto diariamente das 7h às 21h.

99674-2434 (WhatsApp)

Pátio Batel

Av. do Batel, 1868

Fone: (41) 3020-3674

Aberto diariamente das 10h às 22h.

99886-0207 (WhatsApp)

Juvevê

Pantucci Tratoria – R. Barão de Guaraúna, 553 – Juvevê, Curitiba(41) 3205-3883

