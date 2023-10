Oktober Curitiba terá participação de 15 cervejarias artesanais; veja a lista!

Na próxima semana acontece pela primeira vez a Oktober Curitiba, realizada pela prefeitura em parceria com as produtoras Planeta Brasil, SevenX e GDO Produções. O tradicional festival germânico, focado em cultura e gastronomia, será nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro, no pavilhão de eventos do Parque Barigui – Centro de Exposições Positivo.

O evento inédito em Curitiba, que deve reunir mais de 30 mil pessoas durante os quatro dias de festa, vai celebrar a cultura e os costumes alemães tendo o chope, a gastronomia e a música como grandes símbolos. Para isso, a festa de Curitiba contará com diversas opções de chopes e cervejas artesanais.

A primeira edição do evento possui parceria e curadoria especializada da Associação das Microcervejarias do Estado do Paraná (Procerva), que selecionou as 15 cervejarias artesanais da região que estarão presentes. O público poderá degustar rótulos exclusivos de referências do mercado nacional, entre elas da Way Beer, 4hops, Fumaçônica, Joy Project Brewing, Alright Beer, Van Dutch Beer, Cervejaria Xamã, 4Bodes, Ignorus, Bastards, Yule Brewery, Araucária, Swamp Brewing, Coice de Mula e Lobos Cervejaria.

No espaço das cervejarias artesanais serão mais de 60 torneiras servindo milhares de litros de chope durante todo o festival. As cervejarias vão disponibilizar alguns dos principais rótulos, além da opção oficial da festa: o tradicional chope German Style Maerzen, originário da Alemanha e presente nas principais festas alemãs ao redor do mundo.

Serviço

Oktober Curitiba

A primeira edição da Oktober Curitiba será realizada nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro, no pavilhão de eventos do Parque Barigui – Centro de Exposições Positivo (Alameda Ecológica Burle Marx, 2518 – Santo Inácio).

Os ingressos estão disponíveis via Disk Ingressos e custam a partir de R$ 35.

