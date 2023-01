A semana começa repleta de atrações na 40ª Oficina de Música de Curitiba, com opções para quem curte música boa, dos mais variados estilos. Na programação para os próximos dias estão os shows de Ilessi, Gilsons, Edu Lobo e Teresa Cristina, noites especiais de professores de música antiga e de MPB, além de apresentações de alunos de cursos de instrumentos.

Nesta segunda-feira (30), o destaque é o show do Vocal Brasileirão com a cantora convidada Ilessi, no Teatro Guaira. O vocal curitibano, mantido pela Fundação Cultural de Curitiba, convida a cantora e compositora carioca para um espetáculo que aborda a musicalidade afro-brasileira. O repertório inclui canções de Sérgio Santos, Baden Powell, Dorival Caymmi, Moacir Santos, além de composições da própria Ilessi.

Música antiga

Também na programação desta segunda-feira, o concerto de professores de música antiga é um dos mais aguardados, por reunir expoentes da música barroca, instrumentistas aclamados mundialmente, incluindo Rodolfo Richter, coordenador da área de música antiga da oficina. Curitibano que foi aluno da Oficina de Música, atualmente é spalla da Academy of Ancient Music (Inglaterra) e professor de violino barroco no Royal College of Music, em Londres.

Assim como Richter, todos os professores do núcleo de música antiga são renomados musicistas internacionais: Sirkka-Liisa Kaakinen Pilch (Finlândia), Benoit Laurent (Bélgica), Livia Lanfranchi (Itália), Alessandro Santoro (Brasil), James Johnstone (Inglaterra), Olaf Reimers (Alemanha), William Carter (Estados Unidos), Robin Blaze (Inglaterra) e Raquel Andueza (Espanha). No repertório do concerto, na Capela Santa Maria, estão composições de Johann Sebastian Bach.

Professores nos palcos

Durante a semana haverá também apresentações dos professores de metais e madeiras (terça-feira, às 19h, na Capela Santa Maria) e dos professores de música popular brasileira (quarta-feira, no Teatro da Reitoria).

Ainda no campo erudito, vale destacar o concerto do pianista português Pedro Burmester com a Orquestra de Câmara de Curitiba, no Teatro Guaíra.

Shows no Guairão

Outra ótima pedida para a semana é o show Edu Lobo convida Vanessa Moreno e Ayrton Montarroyos. É um encontro de um dos maiores compositores brasileiros com a nova geração de grandes intérpretes. Tendo a obra do cantor e compositor como fio condutor, neste show os artistas se revezam e se unem em canções que pertencem à memória afetiva, musical e cultural brasileira.

O trio Gilsons é um dos sucessos da programação da semana. Os ingressos para o show estão esgotados, mas vale o registro da presença dos músicos Francisco, João e José Gil, respectivamente netos e filho de Gilberto Gil. O trio mescla influências de pop rock, samba, reggae, rap, funk, ritmos baianos com algo eletrônico.

A Banda Sinfônica, a Orquestra de MPB, Orquestra e Grande Coro da Oficina são as atrações reservadas para os últimos dias, com repertórios especialmente trabalhados nesta 40ª edição. A Banda Sinfônica fará homenagem aos 90 anos do compositor de trilhas para cinema John William, apresentando temas de Stars Wars, Superman, Harry Poter, Jurassic Park, entre outros. Já a orquestra e o coro sinfônico de alunos farão juntos homenagem aos 100 anos de Maria Callas, e a classe de ópera studio apresenta no Guairinha a ópera As Bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart.

40ª Oficina de Música de Curitiba

Atrações desta segunda-feira (30)

18h, Capela dos Fundadores (Memorial de Curitiba) – Música Eslava com Vittorio Scarpi e Anna Serova. Gratuito

19h, Capela Santa Maria – Concerto dos Professores de Música Antiga. Ingressos R$ 35 e R$ 17,50 (à venda no site minhaentrada.com)

19h, Teatro Cleon Jacques (Memorial Paranista) – Paulo Braga Trio. Gratuito

20h, Teatro Guaíra – Vocal Brasileirão e Ilessi (Ingressos R$ 30 e R$ 15 (à venda no site ticketfacil.com)

