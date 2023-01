Pouco menos de um mês para o Carnaval, as lojas de festas de Curitiba já estão apostando em um acréscimo de venda beirando os 70% em itens como fantasias e adereços. Além da tradicional folia e do litoral, a capital paranaense tem a Zombie Walk, que vai retornar após dois anos de suspensão por conta da pandemia da Covid-19, sem contar com os blocos e bailes que já começaram a agitar a cidade. A caminhada dos zumbis está marcada para o dia 19 de fevereiro. Relembre aqui como foi a Zombie Walk nos anos anteriores.

O período de Carnaval é um dos momentos mais esperados do ano para quem trabalha com fantasias. Apesar de Curitiba não ter um Carnaval tão movimentado se compararmos com cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, os lojistas daqui acreditam que 2023 vai ser o ano em que o folião vai aproveitar para gastar um pouquinho mais com máscaras, sprays, perucas, confetes e serpentinas.

Lojistas estão animados com a possibilidade do aumento nas vendas para o Carnaval 2023. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Lúcio Flávio de Andrade, gerente da Sete Festas, loja localizada na Avenida Sete de Setembro, no Centro de Curitiba, reforça que diariamente chegam novos itens para todo tipo de folião, seja o mais tímido ou o mais festeiro. Aliás, a vitrine do estabelecimento já está decorada com uma tendência da temporada, as máscaras gigantes.

“Estamos bem animados para o Carnaval, pois toda hora tem produto novo. Acredito que vamos ter um aumento de vendas perto dos 70%, pois a procura já começou. Fantasias dos heróis, maquiagem e máscaras tem boa saída. O Carnaval tem uma particularidade, pois é o cliente que cria a fantasia, mas estamos aqui para ajudá-los gastando pouco”, relatou Lúcio.

Fantasia por menos de R$ 30 em Curitiba

Como bem descreveu o gerente da Sete Festas, o folião é que define o estilo, ou seja, tem boas chances de economizar. Um chapéu estampado com várias cores pode ser comprado por R$ 2,90, mesmo valor das plumas. Um pacote de confete está R$ 3,90 e de serpentina a R$ 5,90 (com doze). Para fechar, máscaras douradas a R$7,90, ou seja R$ 23,50. Ainda daria para comprar um glitter a R$5, fechando o pacote carnavalesco pagando R$ 28,50.

Fantasias em alta nesta temporada de 2023. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

“Essa é a alegria do Carnaval, não tem a obrigatoriedade de gastar muito. Naturalmente temos fantasias mais preparadas com um valor maior”, disse Lúcio.

Mas tem aquele que gosta de investir um pouco mais de recurso para estar na moda do Carnaval. Segundo a Tássia Garcia, vendedora da Nudelmania, uma das maiores lojas de Curitiba, a tendência da atual temporada são duas personagens de filmes, a Vandinha da Família Addams, e a Cruella da Disney.

“Elas estão com tudo, a procura está grande pensando no Carnaval. Ainda temos os clássicos que não saem de moda como as Princesas e as Sereias para as meninas, e o Pirata ou Super-Heróis para os meninos. Acredito que o Carnaval vai ter muita peruca, pintura no rosto e spray para o folião”, comentou Tássia.

Zombie Walk de Curitiba

Família se uniu para participar da festa no Centro de Curitiba em 2018. Foto: Arquivo/Gerson Klaina/ Tribuna do Paraná.



O ponto de encontro para o início do Zombie Walk no dia 19 de fevereiro vai ser na Praça Osório com o percurso seguindo pela Rua XV e seguindo para a Praça Santos Andrade. Para estar bem feio na foto, as lojas utilizam produtos que não foram vendidos no Halloween, acrescentando maquiagens, sangue artificial, máscaras de terror e arcos para a cabeça.

“Hoje temos muita opção para o Zombie Walk. As maquiagens são bem reais e baratas, fácil de fazer e de encontrar. Temos fantasias elaboradas que são especiais, venham nos visitar”, fez o convite a simpática Tássia. Veja aqui mais detalhes sobre a caminhada dos zumbis deste ano em Curitiba.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Veja que incrível