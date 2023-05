Nos dias 25 e 26 de maio, a Capela Santa Maria recebe “O Grande Circo Místico – 40 Anos“, espetáculo que comemora os quarenta anos da obra. Composta especialmente por Chico Buarque e Edu Lobo para o Balé Teatro Guaíra, em 1982, O Grande Circo Místico estreou no dia 17 de março de 1983 no Guairão.

Desta vez, com uma nova formação musical, as apresentações na capela farão uma releitura da criação original, realçando a beleza da letra e da música na voz de 13 intérpretes, com arranjos vocais e instrumentais criados especialmente para a montagem. Os ingressos já estão à venda no Zet.

A obra conta a história de uma dinastia circense. Tudo começa em uma corte europeia, onde o médico da Imperatriz Tereza, antes de morrer, transfere seu diploma e ofício ao filho, Frederico Knieps. Este, avesso às funções de seu pai, foge para uma nova aventura e conhece Agnes, codinome Beatriz. E juntos, iniciam a dinastia do Circo Knieps.

Na releitura que será apresentada na Capela Santa Maria, a trajetória do Circo é contada por meio das músicas icônicas da MPB interpretadas por um grupo coral composto por cantores profissionais, acompanhados de um quarteto musical, formado por piano, teclado, baixo e bateria.

“O Grande Circo Místico está intimamente ligado à memória afetiva do curitibano, que lotou todas as suas apresentações ao longo dos anos. Faremos um espetáculo de música, com abertura de vozes, a fim de proporcionar uma experiência sensorial única, além de perpetuar uma obra clássica da nossa Arte”, ressalta Rodrigo Fornos, diretor e produtor do espetáculo.

Formação que interpreta O Grande Circo Místico – 40. Foto: Divulgação/Nay Klym

O Grande Circo Místico

A obra de Chico Buarque e Edu Lobo foi criada a partir de uma encomenda do Balé Teatro Guaíra, em 1982, com estreia nacional em março de 1983, no Guairão. A inspiração veio do poema surrealista de Jorge de Lima, “O Grande Circo Místico”, escrito em 1938, e publicado no livro “A Túnica Inconsútil”, com roteiro para o balé de Naum Alves de Souza e coreografias de Carlos Trincheiras.

A trilha sonora original, com arranjos de Edu Lobo e Chiquinho de Moraes, é considerada uma das mais importantes e potentes da música brasileira de todos os tempos. Vozes como Milton Nascimento, Zizi Possi, Gilberto Gil, Simone, Tim Maia, Jane Duboc, Gal Costa, além dos próprios Chico e Edu, são vivas até os dias de hoje e assim sempre será.

Com a obra coreográfica, o Balé Teatro Guaíra foi elevado para o patamar das companhias de dança mais importantes do país. O espetáculo fez turnês pelo Brasil, com um público de mais de 200 mil espectadores. Também foi sucesso em Lisboa, onde se apresentou no tradicional Coliseu dos Recreios, para mais 20 mil pessoas, sendo 4 mil em cada apresentação.

Serviço

O Grande Circo Místico – 40 Anos



Datas: 25 e 26 de maio (5ª e 6ª feiras)

Horário: 20h30

Local: Capela Santa Maria – Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro, Curitiba

Ingressos: R$ 63,60 (inteira) e R$ 31,80 (meia)

Vendas pelo site: Zet

Classificação indicativa: livre

