Aprovada por unanimidade na Câmara dos Vereadores, o festival Comida di Buteco entrou para o calendário oficial de eventos de Curitiba. Neste ano, ee acontece de 7 a 30 de abril e tem as ervas e especiarias como itens obrigatórios na formulação das receitas, todas desenvolvidas exclsuivamente para o evento, que tem preço fixo de R$ 30.

Alecrim, salsa, orégano, tomilho, manjericão, alho-poró. Esses são alguns dos ingredientes que devem aparecer nos petiscos do Comida di Buteco 2023. Os resultados, garante a organização, são saborosos e surpreendentes.

+ Leia mais: Novo espaço cultural em Curitiba será inaugurado com apresentação da Paixão De Cristo

“Este ano, o Comida di Buteco trouxe um tema para desafiar a criatividade dos bares participantes. O tema escolhido faz parte da história da humanidade e dos caminhos da culinária ao redor do mundo. As ervas e especiarias são utilizadas nas cozinhas de todo o país, permitem apropriações regionais e possuem uma ampla variedade, permitindo que os butecos possam explorar e abusar da criatividade”, comenta Filipe Pereira, organizador do concurso.

Outra novidade do Comida di Buteco neste ano é a expansão para 4 novas cidades: Londrina e Maringá, no Paraná; e Blumenau e Joinville, em Santa Catarina. Com isso o concurso chega a 45 cidades brasileiras de Norte a Sul do País e mais de mil butecos participantes.

Em Curitiba o Comida di Buteco chega à sua 8ª edição. Neste período o público poderá provar o petisco dos 31 bares concorrente e fazer a sua avaliação em quatro quesitos – atendimento, higiene, temperatura da bebida e o próprio petisco. O tira gosto leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma.

+ Veja mais: Feiras de Páscoa de Curitiba têm início nas praças Osório e Santos Andrade

Ao mesmo tempo em que o público conhece e se delicia nos 31 concorrentes, um grupo de jurados visita os butecos e também dá a sua nota. Esse grupo é formado por chefs, amantes da gastronomia e do bom buteco, além de influenciadores. Ao final, a nota do público tem o peso de 50% e do júri também. É dessa média que saem os vencedores e também os desclassificados – os últimos colocados são convidados a descansar por um aninho e novos bares entram na disputa.

Após a escolha do melhor de cada cidade acontece a 2ª etapa: eleger o melhor dos melhores! Em junho, uma comissão de jurados escolhida especificadamente para essa missão vai visitar os campeões de cada cidade. Nessa etapa o público não participa dando nota. O vencedor leva a cidade e o buteco ao pódium da cozinha de raiz do Brasil.

Calendário oficial

Com 28 votos positivos, o projeto de lei que pretendia incluir o festival gastronômico “Comida di Buteco” no calendário oficial de eventos de Curitiba foi aprovado. O projeto de lei que chancela a competição é do presidente da Casa, Marcelo Fachinello (PSC).

+ Viu essa? Taylor Swift em Curitiba? Cantora deve fazer show na capital paranaense, diz jornal

O autor defendeu a importância do evento no fomento ao comércio gastronômico, “principalmente, neste momento que estamos retomando, que estamos voltando depois da pandemia”. A iniciativa prevê a realização anual do festival “Comida di Buteco” durante o mês de abril. Hoje, com abrangência nacional, o evento foi criado há 23 anos e chegou a Curitiba em 2015.