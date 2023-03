A tradicional encenação da Paixão de Cristo pelo Grupo Lanteri voltará a ser apresentada em Curitiba! O Grupo, que vinha encenando o espetáculo em Araucária nos últimos cinco anos, retorna ao seu local de origem em espaço próprio, Espaço Lanteri, no bairro Orleans.

A 45ª apresentação do grupo, que será na Sexta-Feira Santa, dia 07 de abril, às 19h, irá inaugurar o novo espaço que fica na Rua Amadeu Piotto, 590 – Orleans).

A ideia do grupo é construir futuramente no local uma cidade cenográfica para a apresentação da Paixão e de outros espetáculos. “Uma cidade cenográfica irá permitir a criação de um ambiente teatral mais convincente e realista, vai transportar o público para uma outra época e lugar, criando uma experiência ainda mais imersiva, envolvente e emocionante”, conta o diretor artístico Aparecido Massi.

“Este novo espaço cultural que a cidade ganha também irá permitir o desenvolvimento de outras atividades socioculturais para as comunidades do entorno”, comemora Júlio Rosário, um dos fundadores do grupo.

Teatro feito pelo povo

A encenação do grupo é a segunda maior, ao ar livre, do Brasil, envolve cerca de 1.200 mil voluntários entre atores, técnica e produção e atrai um público superior a 20 mil pessoas. A primeira apresentação do espetáculo foi em 1978, na Vila São Paulo, no Uberaba, em Curitiba.

Há mais de 45 anos o Grupo Lanteri ocupa lugar de destaque no cenário cultural de Curitiba atraindo multidões em suas apresentações populares. ‘Teatro feito pelo povo para o povo’ é o lema que caracteriza o grupo. Seus integrantes são voluntários, pessoas de todas as idades, religiões e classes sociais que se renovam a cada ano.