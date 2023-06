IA ‘ressuscita’ John Lennon e nova música dos Bealtes será lançada

Em entrevista ao programa Today da BBC Radio 4, sobre o lançamento de seu novo livro “Eyes of the Storm” na manhã desta terça-feira, 13, Paul McCartney disse terem conseguido obter a voz de John Lennon por meio de Inteligência Artificial (IA), e com isso, a vinda de uma nova gravação dos Beatles estaria prevista para ainda esse ano. Paul não confirmou datas nem revelou qual é a música.

“Tudo isso é meio assustador, mas também animador porque é o futuro”, diz McCartney durante conversa com a apresentadora do programa, Martha Kearney, ao abordar o uso de IA.

LEIA TAMBÉM:

>> Flagra! Caminhão de lixo de prefeitura da RMC lotado com caixas de veículo acidentado

>> Marinha alerta para ressaca no litoral e risco de acumulado de chuva; Atenção!

Ainda segundo o artista, os produtores utilizaram uma antiga gravação de John Lennon para extrair a sua voz. “Foi uma demo que John tinha na qual trabalhamos e acabamos de terminar. Vamos lançar este ano. Conseguimos pegar a voz do John e torná-la pura por meio dessa IA. Então poderíamos mixar a gravação como faríamos normalmente”, explicou.

Recentemente, o desenvolvimento da inteligência artificial e seu uso para a recuperação de documentos históricos em diversos formatos possibilitou que o diretor Peter Jackson restaurasse material captado em 1969 por Michael Lindsay-Hogg para o documentário. Isso foi usado em seu filme , disponível no , revelando segredos escondidos por mais de 50 anos.

Foi usada uma técnica chamada “unmixing”, algo como “desmixagem”. Ao contrário da “mixagem”, que tenta acomodar da melhor forma os vários elementos sonoros de uma gravação em uma única faixa, a desmixagem tenta desmembrar os vários componentes de uma gravação. “É como se fosse possível pegar uma vitamina de frutas e isolar a banana, a maçã e o mamão”, explicou Geraldo Ramos, fundador da startup Moises, especializada em algoritmos do tipo, em entrevista ao em 2022.

Paul McCartney, que está prestes a completar 81 anos, tem se dedicado atualmente à divulgação de seu novo livro que conta a história dos Beatles por meio de fotografias. O ex-integrante do grupo apresenta 275 fotografias próprias realizadas nos bastidores do auge do grupo britânico.

Além do livro, as fotografias também ganham espaço em uma exposição no National Portrait Gallery, em Londres.

Seis meses depois do lançamento do álbum e um mês antes do lançamento de , os Beatles anunciaram, em abril de 1970, o fim da banda.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos