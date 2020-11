Neguinho da Beija-Flor, 71, foi internado em decorrência da covid-19. A informação foi divulgada na noite desta quinta (26) por Jr. Beija Flor, filho do sambista, em suas redes sociais. “Infelizmente, houve a necessidade da internação, mas não é nada grave, é mais pelo quadro de desidratação. Ele vai ficar dois dias no máximo internado, mas daqui a pouco ele estará de volta”, afirmou.

Ele também pediu orações para o pai. Há uma semana, no último dia 19, Neguinho publicou um vídeo no seu Instagram fazendo o exame para saber se tinha contraído o novo coronavírus, já que ele afirmou estar com sintomas da doença.

Em outubro, o sambista perdeu o neto Gabriel Marcondes, 20, assassinado a tiros, em um baile funk em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ocasião, ele escreveu em suas redes. “Está sendo um momento muito difícil. Que meu neto Gabriel esteja agora nos braços do Senhor! Em minhas lembranças será sempre esse menino sorridente!”.