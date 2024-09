Natal do Palácio Avenida 2024, em Curitiba, tem data e tema já definidos

A 34ª edição no Natal do Palácio Avenida, em Curitiba, já tem data definida. Serão três apresentações a partir do dia 13 de dezembro com o tema “AbraLaços”, realizadas pelo banco Bradesco.

Em 2024, serão 90 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento. A regência continua sob o comando da maestrina Dulce Primo, que há 31 anos assina a direção musical do projeto.

>> Relembre como foi a apresentação de 2023 do Natal do Palácio Avenida!

“Anunciar mais uma edição do Natal do Bradesco é sempre um momento especial. Com o tema ‘AbraLaços’, queremos reforçar a importância das conexões que nos fortalecem e marcam nossa história. Estamos ansiosos para ver as ruas de Curitiba, mais uma vez, repletas de emoção e olhares atentos e fixos em mais um espetáculo que preparamos com muito carinho para o público que todos os anos lota o centro da capital paranaense”, disse Nathália Garcia, diretora de Marketing e CRM do Bradesco.

Natal do Palácio Avenida 2024 em Curitiba

O que: Natal do Bradesco no Palácio Avenida

Tema: “AbraLaços”

Data do ensaio: 13 de dezembro de 2024

Data das apresentações: 14 e 15 de dezembro de 2024

Horário do ensaio e das apresentações: 20h15

Onde: Palácio Avenida – Centro de Curitiba

