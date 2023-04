Curitiba recebe nesta segunda (3) e terça-feira (4), no Teatro Guaíra, o espetáculo “O Bem Amado”, inspirado na obra de Dias Gomes. A peça faz parte da Mostra Lucia Camargo.

O musical é estrelado por Cássio Scapin, o Nino do “Castelo Rá-Tim-Bum” e tem canções inéditas de Zeca Baleiro e direção de Ricardo Grasson.

A peça conta a história do prefeito Odorico Paraguaçu, que busca inaugurar o novo cemitério da cidade com intuito político. Para isso, ele arma um plano para matar alguém, mas o primeiro corpo sepultado será do próprio prefeito.

“O teatro de Dias Gomes faz o Brasil olhar no espelho”, disse o diretor Ricardo Grasson. Íntimo da obra de Gomes (1922-1999), Grasson se desafiou a adaptar sua obra-prima em “O Bem Amado Musicado”, apesar do espaço que a versão televisiva ocupa no imaginário popular.

Foto: Divulgação

“O caminho foi buscar conexão completa com a intenção do autor e mergulhar coletivamente numa história que resume o país, pois anda no limiar da farsa, com personagens caricatos e na qual o realismo fantástico é o cotidiano”, disse.

Para tanto, Grasson convidou o autor pernambucano Newton Moreno e o compositor maranhense Zeca Baleiro para trabalhar canções justapostas ao texto de Dias Gomes. “Não é um musical tradicional em que se ouve a palavra cantada. Há o tempo da prosa e o da música que a complementa”, completa Grasson.

Serviço:

“O Bem Amado Musicado”

Mostra Lucia Camargo – Festival de Curitiba

Onde: Teatro Guaíra (Guairão) – Rua XV de Novembro, 971 – Centro

Quando: 3 e 4 de abril às 20h30.

Classificação: 12.

Valores: R$ 80 e R$ 40 (meia)

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva do Shopping Mueller (piso L3), de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

