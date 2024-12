Música, Papai Noel e árvore solidária são atrações em shopping de Curitiba

Durante o mês de dezembro, o Shopping Jardim das Américas, em Curitiba, conta com apresentações musicais na praça de alimentação. Sempre a partir das 19h30, os visitantes podem apreciar corais e músicos de variados estilos, como MPB, sertanejo, pop e outros.

O objetivo é oferecer uma atração a mais para quem planeja visitar o shopping para fazer as compras de Natal. Além das apresentações, próximo à praça de alimentação fica a decoração natalina inspirada no tema Jardim Musical, com a presença do Papai Noel.

+ Leia mais: Carrossel de Natal começa a funcionar no Passeio Público; é de graça?

Durante a temporada natalina o shopping oferece brinquedos, trenzinho e parquinho para garantir a diversão da criançada.

Programação das apresentações musicais no Shopping Jardim das Américas

10/12 – Natal com os Elfos Cantores

11/12 – MPB com Mari Costa

12/12 – Robson Sarabia no Sax

13/12 – Pop com a banda Maria Loka

17/12 – Rock com Fagner Stocco

18/12 – Sertanejo com Kethy Rios

19/12 – MPB com Doralices

20/12 – Pop com Jorge Henry

Horários do Papai Noel

Todos os dias, das 14 às 20h – *Dia 24/12/24, das 10h às 18h.

Até 24 de dezembro é possível tirar fotos com o Papai Noel. As fotos impressas estão sendo vendidas por R$ 25 a unidade e cada cópia por R$ 15. As fotos digitais serão enviadas via WhatsApp pelo valor de R$ 15.

Shopping Jardim das Américas realiza promoção de Natal

No shopping já começou a Promoção de Natal: compre, ganhe e concorra a um Carro 0km. A cada R$ 350,00 em compras no shopping pode ser trocado por 1 cupom para concorrer a um Renault Kardian 0km.

Quem gastar R$ 500,000 em compras pode trocar as notas por um conjunto relicário Prata e Arte ou um Chocotone Waissburg.

+ Atenção: Festivais de rock e sertanejo causam bloqueios no trânsito neste sábado

As trocas dos cupons serão feitas exclusivamente pelo app do Shopping Jardim das Américas. Clientes Jardim Pass Prata, Ouro e Diamante ganham cupons em dobro para aumentar as chances de levar o carro para casa. Promoção válida até 06/01/25. Lembrando que o sorteio ocorrerá no dia 07 de janeiro de 2025, às 10h.

Árvore Solidária

O Shopping Jardim das Américas convida a comunidade a fazer parte da Árvore Solidária. Os visitantes poderão escolher cartinhas e contribuir para tornar o Natal das crianças da Associação de Moradores da Vila Solitude 2 mais especial. Os padrinhos terão até o dia 18 de dezembro para entregar os presentes no shopping.

Shopping Jardim das Américas – Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas – (41) 3366-5885