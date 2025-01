Museu Oscar Niemeyer promove oficinas e piquenique musical para crianças

Na primeira edição de 2025 do programa MON Primeiros Passos, o Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, tem atividades especiais para as crianças de um a três anos. Serão duas edições do encontro, uma para bebês de 12 a 24 meses e outra para bebês de 24 a 36 meses. Além disso, haverá um piquenique musical para os pequenos, despertando musicalização e sensações. A participação de um acompanhante adulto durante a oficina é obrigatória.

A primeira sessão da atividade “Uma Flor Chamada Vermelho” acontecerá no dia 16 de janeiro, às 10h30, para bebês de 12 a 24 meses. Já a segunda edição está marcada para o dia 17 de janeiro, às 10h30, para bebês de 25 a 36 meses. A oficina é inspirada na obra “Flor Mineral” (1999), do arquiteto Franz Weissmann.

A programação terá início no Espaço de Oficinas, localizado no subsolo do MON. Em seguida, os participantes poderão visitar a exposição no Pátio das Esculturas para dinâmica interativa com a obra. Por fim, as crianças participarão de uma oficina sensorial de escultura e colagens utilizando materiais como tecidos, papel e argila.

No dia 18 de janeiro será realizado o “Piquenique Musical”, das 10h30 às 11h30, voltado para as crianças de 12 a 36 meses. A atividade, ministrada pelo Educativo do MON, com a participação da artista educadora Isabella Isolani e do musicoterapeuta Matheus Braga, guiará os pequenos em uma experiência interativa com a música. O encontro terá início no vão-livre do Museu, localizado no térreo, e ao final poderão aproveitar um piquenique com frutas.

Oficinas infantis no Museu Oscar Niemeyer

MON Primeiros Passos – “Uma Flor Chamada Vermelho”

16 de janeiro

10h30 às 11h30

Espaço de Oficinas | Subsolo do MON

Público-alvo: crianças de 12 a 24 meses (a participação de um adulto é obrigatória)

Ingressos disponíveis no link: https://bit.ly/MON-PP-jan25-dia16

17 de janeiro

10h30 às 11h30

Espaço de Oficinas | Subsolo do MON

Público-alvo: crianças de 25 a 36 meses (a participação de um adulto é obrigatória)

Ingressos disponíveis no link: https://bit.ly/MON-PP-jan25-dia17

MON Primeiros Passos – “Piquenique Musical”

18 de janeiro

10h30 às 11h30

Vão-livre do Museu | Térreo

Público-alvo: crianças de 12 a 36 meses (a participação de um adulto é obrigatória)

Ingressos disponíveis no link: https://bit.ly/MON-PP-jan25-dia18

Caso a criança tenha alergia ou restrição aos materiais que serão utilizados na oficina, é necessário informar a equipe do MON Educativo pelo e-mail educativo@mon.org.br, com até três dias de antecedência, para que seja possível providenciar materiais alternativos.

É obrigatório que cada participante esteja acompanhado por um adulto. Com isso, é permitida a presença de até dois acompanhantes por criança. No entanto, a entrada garante a participação de uma criança acompanhada de um único adulto responsável. O outro acompanhante deve adquirir o ingresso comum de acesso ao Museu Oscar Niemeyer. As vagas são limitadas.