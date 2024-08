Mirage Circus, o circo do Marcos Frota, faz curta temporada em Curitiba

O Mirage Circus, o circo do ator Marcos Frota, está de volta em Curitiba. No mês de setembro, em curta temporada, a caravana ergue sua lona no bairro Uberaba para receber os curitibanos que gostam de circo e de um grande espetáculo de performance. As apresentações (sete no total) serão de 20 a 22 de setembro, de sexta a sábado.

Inspirado nos shows dos cassinos de Las Vegas, Marcos Frota comanda o espetáculo. São mais de 800 toneladas de equipamentos, numa estrutura moderna com ar-condicionado, som e iluminação digital, e um telão de LED gigante. O circo Mirage conta ainda com duas praças de alimentação.

Artistas nacionais e internacionais, como malabaristas, trapezistas, bailarinas, mágicos, palhaços, além do clássico globo da morte. A duração da apresentação é de 1h45. Os assentos tem lugar marcado e existem vários preços, com o objetivo de atender a todos os tipos de públicos e bolsos.

Os ingressos estão a venda pelo site Guichê Web, nas modalidades Lateral Prata (R$ 25 meia entrada), Lateral Ouro (a partir de R$ 40), Central Prata (R$ 60), Central Ouro (R$ 70), VIP Prata (R$ 90), VIP Ouro (R$ 100), VIP Premium (R$ 130), Camarote Família (R$ 890). Não é preciso imprimir os ingressos, os mesmos podem ser mostrados na tela do celular.

Terão direito a meia entrada de acordo com a lei federal 12.933/13 e decreto 8.537/15: Estudantes com apresentação da carteirinha de identificação estudantil (CIE), Pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante quando necessário, Jovens de baixa renda de 15 a 29 anos inscritos no CadÚnico e com renda familiar de até 2 salários-mínimos e Idosos a partir de 60 anos. Também terão direito a meia entrada: crianças até 12 anos (crianças de colo menores de 2 anos não pagam ingressos), militares e policiais civis, professores e doadores de sangue (mínimo de 2 doações por ano), sendo necessária a apresentação de identificação em todos os casos. As leis municipais e estaduais também são aplicáveis.

Estrutura do Mirage Circus, montada no Rio Grande no Sul, em breve em Curitiba. Foto: Divulgação

Bilheteria Fisica: Terça a Sábado das 10h às 22h, Domingos e Feriados das 10h às 20h. Informações pelo WhatsApp (11) 95570-4025

