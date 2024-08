Filme sobre mulheres skatistas abre Festival de Cinema Metrô

No dia 27 de agosto, Curitiba recebe a sétima edição do Metrô – Festival do Cinema Universitário Brasileiro. O evento tem o objetivo de incentivar a produção e a cultura cinematográfica no país, apresentando ao público novos filmes e tendências do segmento universitário.

Serão exibidos 48 curtas-metragens de estudantes de instituições de ensino superior de 14 estados brasileiros, sendo 15 produções paranaenses, que integram as duas mostras do Metrô: a Panorama e a Competitiva, com sessões gratuitas na Cinemateca de Curitiba. Os filmes premiados pelos jurados na mostra competitiva levarão o tradicional troféu Passagem para casa.

Para a noite de abertura, às 19h, ocorrerá a exibição do longa-metragem “Meu Nome é Bagdá”(2020 / São Paulo / 99’), da diretora Caru Alves de Souza, que também iniciou sua trajetória no cinema pela universidade e traz ao festival seu premiado e mais recente longa-metragem para dialogar com o público e os realizadores universitários presentes no evento.

+ Leia mais: Pastelaria bem avaliada em Curitiba tem indicação gourmet e pastel de até meio quilo

Veja o trailer do filme “Meu Nome é Bagdá”

A produção gira em torno de uma skatista de 17 anos, chamada Bagdá, que vive em um bairro da periferia da cidade de São Paulo. Junto com um grupo de meninos skatistas, a jovem passa boa parte do seu tempo com sua família e os amigos de sua mãe. Juntas, elas formam um grupo de mulheres pouco convencionais. Quando Bagdá encontra um grupo de meninas skatistas, sua vida muda.

A produção de Caru ganhou o Grande Prêmio de Melhor Filme da mostra Generation 14plus no 70º Festival Internacional de Berlim. Além disso, o primeiro longa da cineasta, “De Menor” (2014), ganhou o Prêmio de Melhor Filme no Festival do Rio.

Além das exibições na telona, que contarão com debates e discussões com os espectadores, o Metrô ainda contará com oficinas sobre temas pertinentes ao universo da sétima arte.

+ Veja também: Reggae Day Festival reúne maiores bandas do estilo em Curitiba

Confira a programação completa com os 48 curtas-metragens das mostras Competitiva e Panorama no site oficial: www.metrouniversitario.com.br , ou pelas redes sociais: Instagram | @metrouniversitário. A sétima edição do Metrô – Festival do Cinema Universitário Brasileiro é realizada por meio da Lei Paulo Gustavo no Paraná.

As exibições serão na Cinemateca de Curitiba (R. Pres. Carlos de Carvalho, 1174, bairro São Francisco). A programação é gratuita.

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!