Reggae Day Festival reúne maiores bandas do estilo em Curitiba

Armandinho, Dazaranha, Chimarruts, Maskavo, Tribo de Jah e Djambi serão os responsáveis por um show histórico previsto para o ultimo final de semana de agosto em Curitiba. A primeira edição do Reggae Day Festival, uma celebração aos grandes festivais do gênero nos anos 90, promete mexer com a cabeça e o coração dos “reggaeiros” da região.

No próximo dia 31 de agosto (sábado), na Arena White Hall (R: Dino Bertoldi, 740, no Tarumã, os maiores nomes do reggae brasileiro vão oferecer um dia inteiro de boa música para o público. As apresentações começam às 15h e vão até o início da madrugada.

Além de shows inesquecíveis, o evento oferece diferentes formatos de experiências ao público. A estrutura será composta por bares e áreas de alimentação com várias opções com foodtrucks distribuídos em três setores – Pista, Área Vip e Bistrô.

Os ingressos estão à venda e custam a partir de R$110,00 (meia-entrada) + taxa adm, de acordo com o setor. A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Doares de 1kg de alimento não-perecível, possuem 50% de desconto sobre o valor da inteira.

Os ingressos podem ser adquiridos online pelo site www.blueticket.com.br e através dos postos de venda credenciados conforme divulgação oficial. A classificação do festival é 18 anos. A realização é da Prime Eventos.

