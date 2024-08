Gol é o carro mais vendido de Curitiba, segundo plataforma

O Volkswagen Gol lidera as vendas e anúncios entre maio e julho deste ano por meio da plataforma OLX Autos, em Curitiba. O estudo traz informações e tendências de consumo do mercado automotivo curitibano. O Fiat Palio é o segundo colocado no levantamento.

“O Gol foi lançado em 1980 e foi o carro mais vendido durante 27 anos com todas as suas variações de modelos. Hoje, podemos dizer que ele ainda permanece presente na vida de muitas famílias. Em Curitiba, foi o modelo mais anunciado e vendido por meio da OLX no segundo trimestre”, comenta Flávio Passos, VP de Autos e Bens de Consumo do grupo.

O TOP 3 dos modelos mais comercializados por meio da plataforma na capital paranaense tem ainda o Renault Sandero. Entre os mais anunciados estão o Chevrolet Onix e o Hyundai HB20, na segunda e terceira colocação, respectivamente (o Gol é o mais anunciado).

O Data OLX Autos também avaliou os TOP 5 modelos de destaque por carroceria. Na categoria Hatch, o Gol lidera o ranking dos modelos com mais vendidos por meio da plataforma em Curitiba entre maio e junho. O Palio ocupa a segunda posição e o Sandero a terceira, seguido por Onix e HB20.

Dentre os Sedãs, temos como destaque o Honda Civic como o mais comercializado por meio da plataforma na cidade. O Toyota Corolla vem em segundo e o Nissan Versa ocupa a terceira colocação.

O Volkswagen Voyage é o mais anunciado dentre os usuários curitibanos. O Honda Civic vem na segunda posição e, em terceiro, o Chevrolet Cruze.

SUVs e picapes mais vendidos

No TOP 5 de carros SUVs, o Renault Duster é o mais vendido em Curitiba. O Honda HR-V é o vice-líder na lista desta carroceria e, em terceiro lugar, está o Jeep Compass. As duas primeiras posições dos mais anunciados são ocupados por modelos da marca Jeep: o Renegate vem em primeiro, seguido pelo Compass. Em terceiro, o Renault Duster.

Ao avaliar as picapes, a Volkswagen Saveiro é a mais comercializada em Curitiba. O Fiat Strada vem na segunda posição, seguido pelo Chevrolet Montana, em terceiro. Na relação de mais anunciados da categoria na cidade, destaque para a Volkswagen Saveiro na liderança. Fiat Strada vem na segunda colocação e o Fiat Toro na terceira.

Após VW, a Chevrolet é a segunda marca com modelos mais procurados na plataforma na cidade, seguido pela Fiat em terceiro.

