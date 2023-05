Mais de cinco horas de muito pagode! O grupo Menos é Mais vem a Curitiba, no dia 27 de maio, sábado, na Arena Expotrade, com a turnê “Churrasquinho”. Com um cenário colorido e até a referência ao ‘churrasco na laje’, a “Turnê Churrasquinho” pretende proporcionar ao público uma experiência única em um palco 360º. Os ingressos estão à venda, no sétimo lote, a partir de R$ 240, via Ingresse. A produção do show na capital paranaense é da produtora CWB Brasil e Fire Entretenimento.

Se o churrasco é o evento oficial do nosso país, o Menos é Mais traz a música oficial desse evento, que é marca registrada no Brasil. Mas o churrasquinho do Menos é Mais não pensa apenas na comida e na música, os pagodeiros também envolveram o novo projeto do grupo em causas socioambientais.

“O churrasquinho é muito mais do que pagode, o nosso churrasco envolve outras áreas, outros projetos”, conta Jorge. “A cada cidade que o churrasquinho for passar, nós temos algum projeto social e também estamos dedicados à causa ambiental, a diminuir o impacto de tudo um evento pode ocasionar”. A proposta do grupo é reduzir o uso de copos descartáveis nos eventos ao utilizarem copos reutilizáveis, o que diminuiria o impacto ambiental.

Parte do valor do ingresso será destinado a doação para uma causa social, portanto, cada pessoa que participar do evento, estará automaticamente participando desta ação e doando

O grupo também pretende convidar um artista local de cada um de seus destinos e proporcionar cursos profissionalizantes e oficinas de pagode às crianças. “A gente vai levar um pouco de estrutura a essas crianças carentes que gostam de pagode assim como a gente”.

A proposta do “Churrasquinho” é música e diversão, mas também inclusão, novas oportunidades, preocupação com o próximo e com o meio ambiente, porque o Churrasco não precisa ser apenas uma coisa, ele pode ser uma infinidade delas desde que isso leva alegria a alguém.

Serviço

Menos é Mais em Curitiba

Data: 27 de maio de 2023 (sábado)

Local: Arena Expotrade (Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 – Pinhais)

Horários: abertura dos portões às 14h

Ingressos: os ingressos estão custando a partir de R$ 240,00, no quinto lote e podem variar conforme modalidade e lotes vigentes

Vendas: Ingresse

Classificação: 18 anos

Realização: CWB Brasil

