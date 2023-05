De Harry Styles à Beyoncé: Paulo Ricardo conta o que tem na sua playlist

Ousado, irreverente e ainda muito antenado com novidades do cenário musical. Paulo Ricardo, no auge dos seus sessentinha, fez um ensaio sensual nu de aniversário. Fotografado pela esposa Bella Pinheiro, causou suspiros e alvoroço nas redes sociais.

A irreverência continua. Em entrevista para a reportagem da Tribuna, o cantor e compositor conversou sobre suas influências atuais, do atemporal pós-punk ao legado de Beyoncé e sucessos de Harry Styles. Líder do RPM, Paulo Ricardo promete entregar seus hits mais celebrados em show marcado na capital paranaense nesta próxima sexta-feira (28), no Teatro Guaíra.

Confira como foi o bate-papo com o cantor:

O RPM nasceu com muita influência do pós-punk, como o The Cure, Joy Division, Talking Heads, Banshees, etc. Esse gênero teve um boom nos anos 80 e está novamente em alta. Como você vê esse retorno do gênero?

Paulo Ricardo – Todo movimento artístico é pendular, vai e volta mas o fato é que com a explosão da tecnologia, a sonoridade que marcou os anos 80 foi a última realmente inovadora. Eu diria mesmo que os anos 80 não estão de volta, eles nunca saíram de moda, essa é a verdade. Como ninguém pode negar que “Blinding Lights” do The Weeknd é filha biológica de “Take on Me” do A-ha!

Na sua carreira atual, você segue mantendo as mesmas influências do RPM dos anos 80?

Paulo Ricardo – Não necessariamente, meu último álbum, “Voz, Violão & Rock’n’roll” é acústico mas meu próximo single e o EP que estou preparando dialoga sim com essa sonoridade dos anos 80 mas com um pouco mais de ênfase nas guitarras, no lado rock. É uma evolução daquela sonoridade.

O que tem na sua playlist atual? O que tem escutado? Bandas e músicos consagrados, antigos, ou coisa nova?

Paulo Ricardo – Ouço de tudo, nacional e internacional e procuro ficar a par do top 50 global, indie, dos grandes nomes como Beyoncé mesmo que não sejam meus favoritos, acho importante estar antenado mas adoro pesquisar artistas e sons diferentes.

Naturalmente às vezes ouço os clássicos mas procuro focar no novo. Harry Styles, por exemplo, ouvi muito.

Vi no seu Instagram, um mês atrás, você parabenizando Robert Smith, vocalista do The Cure, pelo aniversário. Você ainda chegou a comentar que um dia gravaria uma música do The Cure. Além deles, quais artistas e bandas você sente vontade de gravar?

Paulo Ricardo – Inúmeras! As pessoas pedem um volume 2 do meu Acoustic Live, mas no momento estou focado no autoral. Mas para responder sua pergunta, David Bowie é um que certamente estará no repertório.

Seu show aqui em Curitiba está marcado para sexta-feira, 26 de maio. O que os fãs podem esperar da apresentação?

Paulo Ricardo – Tudo e mais um pouco! Todos os hits do RPM e da carreira solo, além de uma grande homenagem ao rock nacional com nomes como Rita, Raul, Cazuza e Renato, além de um set acústico pra mostrar um pouco do último álbum. Curitiba é muito especial e estamos com a faca nos dentes!

