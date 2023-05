O músico britânico Roger Waters irá retornar a Curitiba para a turnê de despedida. A apresentação na capital paranaense vai ocorrer no dia 04 de novembro, na Arena da Baixada. Veja abaixo o preço dos ingressos.

Roger Waters, músico e fundador da banda Pink Floyd tocou no Couto Pereira em 2018, um show polêmico que contou com manifestações políticas devido a eleição presidencial. O artista lotou o Couto Pereira com mais de 41 mil pessoas, e levou o público ao delírio com vários clássicos. Com uma estrutura totalmente digna dos padrões internacionais aos quais Waters segue rigorosamente, o telão no palco foi uma atração a parte que fez com que o público se sentisse literalmente parte do que estava assistindo.

A turnê vai contar ainda com shows em Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo)

Os ingressos ainda não estão sendo comercializados, mas em breve serão vendidos no site do Eventim.

Couto x Arena

A volta de um grande show na Arena da Baixada com Roger Waters virou motivo de comemoração dos atleticanos nas redes sociais. Isso ocorre devido a concorrência com o Coritiba. O Couto Pereira teve Metallica, Coldplay e outras bandas famosas nos últimos tempos, e ainda vai ter em 2023, Foo Fighters e Red Red Hot Chili Peppers.



Quanto o custa o ingresso?

PISTA ÚNICA MEIA

R$ 495,00 INTEIRA

R$ 990,00 CADEIRA INFERIOR MEIA

R$ 340,00 INTEIRA

R$ 680,00 CADEIRA SUPERIOR MEIA

R$ 245,00 INTEIRA

R$ 490,00 CADEIRA VIP MEIA

R$ 360,00 INTEIRA

R$ 720,00 CADEIRA VIP – SPORTS BAR MEIA

R$ 360,00 INTEIRA

R$ 720,00 PACOTE VIP* MEIA

R$ 1.495,00 INTEIRA

R$ 1.990,00

