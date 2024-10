Martinho da Vila traz show inédito a Curitiba neste sábado

Uma das principais vozes do samba brasileiro, Martinho da Vila retorna a Curitiba neste sábado (26), às 21h15, no Teatro Positivo. O cantor traz seus clássicos em um show especial e inédito, que faz parte da turnê “Violões e Cavaquinhos”, que leva o mesmo nome do álbum lançado em maio deste ano.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 90, pelo Disk Ingressos. O show na capital tem a produção e realização da RW7 Production & Entertainment.

“Violões e cavaquinhos” é um show que reúne clássicas e inéditas como Coisa de Preto parceria de Martinho com Chico César. O paraibano deu o mote e o sambista embarcou, listando as “coisas de preto”: “Comer feijão com angu/ Beber cachaça com caju”, “Dar rabo de arraia na capoeira”. “Só coisas boas” resume Martinho.

O show também é permeado por sucessos de outros álbuns, tais como “Devagar Devagarinho“, “Renascer Das Cinzas“, “Kizomba“, “Mulheres” E “Madalena“.

O Teatro Positivo fica na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido. A abertura da casa às 20h15 e show às 21h15. Os ingressos variam de R$ 90,00 a R$ 540,00, de acordo com o setor e modalidade escolhidos