Madalosso promove feira com mais de 50 expositores da área de eventos

O Restaurante Madalosso promove nos dias 23 e 24 de maio a segunda edição da Expo Eventos, uma feira que conta com mais de 50 expositores e fornecedores para quem deseja realizar um evento memorável e ter acesso às últimas novidades e tendências do mercado de festas e celebrações.

A feira irá reunir profissionais de diversas áreas, como cerimonial, decoração, ambientação, gastronomia, vestidos e trajes, doces finos, cascatas de chocolate, bar e drinks, som, iluminação, dj, músicos, cabines fotográficas, pista de led, foto, vídeo, brindes personalizados, maquiadores, carros para noiva, lua de mel, caricaturas, papelaria, bolos fake, topos de bolo e mais.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do Sympla. Doações de 1kg de alimento não perecível também são bem-vindas e serão destinadas a Fundação de Ação Social de Curitiba (FAS).

Restaurante Madalosso

Quando: 23 e 24 de maio, das 14h às 22

Onde: Av. Manoel Ribas, 5875 – Santa Felicidade

Contato: (41) 3372-2121 | eventos@madalosso.com.br

Entrada: Doe 1kg de alimento não perecível

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/2-expo-eventos-madalosso/1972289

