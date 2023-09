Luisa Sonza inaugura nova arena de shows na Vila Capanema

Este sábado (30) será motivo de celebrações em Curitiba. Isso porque a cidade inaugura a sua mais nova arena de shows no Estádio Durival Britto e Silva, com o show da cantora Luísa Sonza. O evento também marca os 10 anos do Curitiba Cult. Os ingressos estão à venda, no terceiro lote, a partir de R$ 140, pelo site Ingresse.com.

A nova arena e o show têm produção e realização da empresa CWB Brasil. Seguindo sua intensa agenda de shows, Luísa Sonza traz a turnê de ‘Escândalo Íntimo’ para o palco localizado na Vila Capanema. Nessa turnê, Luísa chega com novidades tecnológicas e coreografias entre as músicas. O público poderá desfrutar não apenas das faixas do novo álbum, mas também de grandes hits, como “Campo de Morango”, “Modo Turbo”, “Penhasco” e “Hotel Caro”.

Terceiro disco da carreira de Luísa Sonza, “Escândalo Íntimo” traz um trabalho artístico mais maduro e conceitual. Com 24 faixas, tendo apenas 18 liberadas em seu lançamento, a obra traz feats nacionais e internacionais com artistas renomados, como Demi Lovato, Marina Sena, Baco Exu do Blues e Duda Beat. As demais faixas serão disponibilizadas aos poucos para o público.

Em menos de 24h após o lançamento, “Escândalo Íntimo” bateu o recorde no Spotify Brasil e alcançou 15.6 milhões de streams, atingindo a marca de disco com melhor estreia de todos os tempos na plataforma.

O show acontece no Estádio Durival Britto e Silva. Os portões abrem as 17h e o show será às 20h. Clique aqui para garantir seu ingresso!.

